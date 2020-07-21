У звабливій футболці: Оля Цибульська показала гаряче фото із танцювального залу
Популярна українська співачка та телеведуча Оля Цибульська продовжує розбурхувати мережу пікантними знімками. Вона оприлюднила фото у футболці та звабливо оголила плече. У дописі зірка поділилася своїми думками.
Спокусливу світлину Оля оприлюднила на особистій сторінці в інстаграмі. Ймовірно, це селфі в дзеркалі вона зробила зробила під час однієї з репетицій.
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Образ Олі Цибульської
Цибульська постала перед камерою у футболці кольору хакі. Вона оголила одне плече і таким чином показала, що під одягом не має нижньої білизни. Знаменитість позувала, сидячи на підлозі. Видно, що вона також одягнена у короткі чорні шорти. Поєднала таке вбрання із танцювальним взуттям чорного кольору. Коротке волосся артистка вклала рівно і забрала набік. Її вуха прикрашали масивні золоті сережки. На обличчі зробила легкий макіяж.
Оля Цибульська у звабливому вбранні / Instagram / @cybulskaya
Що Цибульська написала в дописі?
У публікації під фото виконавиця поділилася своїми думками: "Жити так, як відчуваєш це велика розкіш. Навчитися говорити "досить", коли болить. Робити те, що любиш, а не те, що треба. Одягатися так, як просить душа, а не по моді. Снідати з ким радісно, а не корисно. Спати з тим, кого любиш".
Співачка зазначила, що є тонка межа між "жити як хочеш" і пустити все на самоплив. За кожним її виступом ховається багато репетицій, травм, збитих колін.
"За кожною розкішшю бути собою – океан самокритики, проб, помилок і мозолів на серці. Але доки ти відчуваєш – ти живий", – написала Оля.