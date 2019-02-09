Звабливий подарунок до Дня закоханих: К'яра Ферраньї показала фігуру в червоній білизні – фото

Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка 19 березня 2018 року вперше стала мамою, швидко вийшла з декрету і повернула собі відмінну струнку фігуру. У своєму блозі знаменитість часто публікує звабливі та стильні образи, а також не соромиться позувати у білизні.

Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Читайте також: Носила одяг від Zara: як формувався стиль блогерки К'яри Ферраньї 10 років тому – архівні фото Ферраньї, яка є амбасадором італійського білизняного бренду Intimissimi, показала спокусливі фото у червоній мереживній білизні. Схоже вбрання може стати чудовою ідеєю для подарунка коханій половинці до Дня святого Валентина. "Готова до Дня закоханих", – зазначила у підписі блогерка.

К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni

К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni