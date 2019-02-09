Звабливий подарунок до Дня закоханих: К'яра Ферраньї показала фігуру в червоній білизні – фото
Популярна італійська блогерка К'яра Ферраньї, яка 19 березня 2018 року вперше стала мамою, швидко вийшла з декрету і повернула собі відмінну струнку фігуру. У своєму блозі знаменитість часто публікує звабливі та стильні образи, а також не соромиться позувати у білизні.
Нові знімки К'яра опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Ферраньї, яка є амбасадором італійського білизняного бренду Intimissimi, показала спокусливі фото у червоній мереживній білизні. Схоже вбрання може стати чудовою ідеєю для подарунка коханій половинці до Дня святого Валентина.
"Готова до Дня закоханих", – зазначила у підписі блогерка.
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni
К'яра Ферраньї / Instagram / @chiaraferragni