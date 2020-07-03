Українська телеведуча Маша Єфросиніна долучається до боротьби з насильством. Вона намагається допомогти хоча б якійсь частині жінок, які стали жертвами знущань. Знаменитість заявила, що займеться медичним обстеженням дівчини, яку правоохоронці зґвалтували у Кагарлику.

Потерпілу від знущань поліцейських наразі захищають четверо адвокатів. Вони боротимуться за те, щоб винні були покарані згідно з законом. Маша Єфросиніна заявила, що вона забезпечить медичне обстеження Нелі та не дозволить, щоб ця історія була "зам'ята". Про це вона повідомила у інстаграм-дописі на особистому акаунті.

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"Що відчуває жінка, коли її жорстоко ґвалтують протягом семи годин? На це питання може відповісти 26-річна Неля Погребицька. Її ви могли бачити у новинах про найгучнішу справу щодо зґвалтування у Кагарлику", – написала в дописі телеведуча.

Маша розповіла про зґвалтування у Кагарлику

Маша коротко розповіла підписникам про інцидент, який трапився 25 травня. Тоді двоє поліцейських в селі Стави Київської області намагалися змусити Нелю підписати якусь заяву, щоб підвищити показники розкриття кримінальних справ. Вона відмовилася. Спершу, вони побили дівчину, одягнувши на голову протигаз. Потім катували 4 години, прикували наручниками до батареї. Після цього протягом семи годин ґвалтували статевим шляхом та різними предметами. Поки йде слідство, ці два представники правоохоронних органів перебувають у СІЗО. Нелю досі не оглянув професійний гінеколог, а місцеві лікарі не захотіли після її заяви мати справу з поліцією.

Єфросиніна зазначила, що попередній державний адвокат водив дівчину на різноманітні ток-шок, де її називали шл**ою, яка сама спровокувала зґвалтування.

Привіт, наше, с*ка, нещадно засуджуюче суспільство, в якому мільйони жінок страждають від насильства, але через таке відношення до себе бояться про це заявляти,

– емоційно висловилася Маша.

Єфросиніна займеться медичним обстеженням потерпілої

Маша зазначила, що вона ознайомилася із документами та експертизою. Вона особисто займеться медичним обстеженням Нелі. Телеведуча наголосила на тому, що гучні справи мають здатність швидко замінюватися іншими гучними справами, особливо тоді, коли мова йде про тваринне поводження людей в погонах.

"Я вимагаю покарання цих покидьків! І всім, хто намагатиметься "зам'яти" цю справу, щоб чергові тварини вийшли безкарними на волю ґвалтувати жінок та доньок, заявляю, що оприлюднюватиму кожен судовий крок. Робитиму це для того, щоб вся країна дивилася за діями нашого правосуддя. Ви розумієте, що я фізично не можу допомогти кожній такій "Нелі" – їх в Україні мільйони. Але якщо в мене з'явився доступ до цієї справи та слідства, обіцяю, що я не дам цій історії бути зам'ятою хоча в публічному полі", – заявила Маша.

Що відомо про зґвалтування у Кагарлику?

23 травня жінку викликали на допит. Там правоохоронці прикували її наручниками до батареї, стріляли над головою з вогнепальної зброї та жорстоко ґвалтували. Пізніше жінка звернулася до лікарні, де розповіла про те, що сталося. Вранці 25 травня за підозрою у зґвалтуванні співробітниками департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції були затримані двоє працівників Кагарлицького відділу поліції. Це 35-річний начальник сектору кримінальної поліції Микола Кузів та 29-річний оперуповноважений Сергій Сулима. Їх одразу ж звільнили, а згодом взяли під варту. Наразі вони перебувають у СІЗО.