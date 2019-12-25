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Зворушливе родинне фото до Різдва від герцогів Кембриджських

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Кейт Міддлтон і принц Вільям / Instagram / @kensingtonroyal

Королівська родина привітала всіх своїх прихильників з Різдвом на сторінках соціальних мереж. В офіційному акаунті герцогів Кембриджських в інстаграмі з'явився новий чорно-білий знімок, на якому зображені троє дітей сімейства поряд з принцом Вільямом.

За традицією, представники королівської родини презентують свої різдвяні листівки. Проте головне святкове фото року Кейт Міддлтон та принца Вільяма з'явилося в мережі передчасно. Можливо, тому родина вирішила поділитися не менш зворушливими кадрами зі своїми дітьми саме в день Різдва. 

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На світлині шестирічний принц Джордж, чотирирічна Шарлотта та півторарічний Луї. Татко ніжно обіймає свого наймолодшого нащадка та цілує його в щічку. Щирі емоції дітей неможливо приховати. 

Автором світлини стала Кейт Міддлтон, яка зафільмувала свою сім'ю у графстві Норфолк на початку цього року. 

Бажаємо всім нашим підписникам щасливого і спокійного Різдва,
– звернулися до громадськості герцоги Кембриджські. 

Також днями спільно з першими спадкоємцями престолу – принцом Чарльзом, Вільямом і Джорджем – Єлизавета ІІ взяла участь в атмосферній фотосесії та спекла пудинг для військових. Королівська родина приготувала один із 99 десертів, які відправлять у військові частини Великобританії та країн Співдружності націй. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини культури Королівська сім'я Кейт Міддлтон Принц Вільям
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