З'явилися нові подробиці роману Бреда Пітта і Шарліз Терон: несподівані деталі

Знаменитий голлівудський актор Бред Пітт, ім'я якого переважно фігурує новинах про розлучення з Анджеліною Джолі, закрутив роман із 43-річною колегою Шарліз Терон. Як виявилося, їхні відносини розвиваються вже понад півроку.

Напередодні мережу підірвали чутки про роман 55-річного Бреда Пітта з 43-річною Шарліз Терон. Поки що голлівудські актори не підтвердили цю інформацію, але й не спростували. Так, про нові подробиці, що стосуються їхніх відносин, пише іноземне видання People.

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Джерело повідомляє, що іскра симпатії, яка до теперішнього часу переросла у стосунки, між Шарліз Терон і Бредом Піттом спалахнула понад півроку тому. Тоді актори разом з Адамом Драйвером знімалися для рекламної кампанії наручних годинників Breitling. Їхні спільні знімки зі зйомки є на офіційній сторінці аксесуарів в Instagram.