З'явилися перші фото заручин Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

Голлівудська акторка Дженніфер Лопес, яка напередодні, 9 березня, повідомила про заручини зі своїм бойфрендом бейсболістом Алексом Родрігесом, показала перші фото їхніх заручин.

Нові фото Джей Ло оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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На знімках спіймано момент того, як Алекс Родрігес стоїть на одному коліні і робить пропозицію руки і серця знаменитості. Додамо, що вартість каблучки сягає не менше 4 мільйонів доларів.

Дженніфер лаконічно прокоментувала у підписі знімки, зазначивши лише дату, 3 березня 2019 року, і "емоджі" серце. Сам наречений доповнив фото хештегом "Майбутня місіс Родрігес".



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo



Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo