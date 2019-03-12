З'явилися перші фото заручин Дженніфер Лопес і Алекса Родрігеса

584 Читать новость на русском
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

Голлівудська акторка Дженніфер Лопес, яка напередодні, 9 березня, повідомила про заручини зі своїм бойфрендом бейсболістом Алексом Родрігесом, показала перші фото їхніх заручин.

Нові фото Джей Ло оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

Читайте також: Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари

На знімках спіймано момент того, як Алекс Родрігес стоїть на одному коліні і робить пропозицію руки і серця знаменитості. Додамо, що вартість каблучки сягає не менше 4 мільйонів доларів.

Дженніфер лаконічно прокоментувала у підписі знімки, зазначивши лише дату, 3 березня 2019 року, і "емоджі" серце. Сам наречений доповнив фото хештегом "Майбутня місіс Родрігес".

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес / Instagram / @jlo

blog_ava
Підлі щури будуть покарані, – Кривонос зробив першу заяву на посаді в РНБО
сьогодні
8499
Теги: LifeStyle Зіркові романи Дженніфер Лопес
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
сьогодні 12:31 Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес: історія кохання знаменитої пари
725
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 11:50 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2240
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
11 березня 18:00 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
1878
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
11 березня 14:00 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 1157
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
11 березня 10:52 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
14358
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук