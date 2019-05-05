З'явилися перші знімки зі зйомок фільму про Джеймса Бонда на Карибських островах: фото

Знаменитий британський актор Деніел Крейг, який вже неодноразово грав роль легендарного Джеймса Бонда, знімається у 25 фільмі про популярного агента. Так, нові знімки зі зйомок кінокартини вже з'явилися в мережі.

П'ята кінострічка про Джеймса Бонда в головних ролях з Деніелом Крейгом, вже в наступному році з'явиться на великому екрані. Раніше також стало відомо, що у фільмі зніметься оскароносний Рамі Малек і йому дісталася роль головного лиходія.

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Як повідомляє видання The Sun, режисери та знімальна група вже активно працюють над фільмом "Джеймс Бонд 25". Локацією для перших епізодів обрано Карибські острови, тому ми можемо лише здогадуватися, наскільки приємним є робочий процес для всіх, хто причетний до зйомок.



Зйомки фільму "Джеймс Бонд 25" з Деніелом Крейгом / The Sun



Зйомки фільму "Джеймс Бонд 25" з Деніелом Крейгом / The Sun