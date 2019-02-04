З'явилося відео з останніми спробами лікарів врятувати Децла

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Децл (Кирил Тлумацький)
Децл (Кирил Тлумацький) / Фото з відкритих джерел

У мережі з'явилося відео, на якому лікарі швидкої допомоги намагаються реанімувати російського репера Децла (Кирил Тлумацький) у гримерці клубу, де він виступав на закритій вечірці.

Децл помер в ніч проти 3 лютого після виступу на приватній вечірці бізнесмена в Іжевську. Попередня причина смерті репера – зупинка серця. Децл зайшов до гримерки після виступу, у нього почали боліти кисті рук, а потім у музиканта стався серцевий напад.

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За словами очевидців, після того, як реперу стало погано, він сів у крісло і втратив свідомість. Лікарі швидкої допомоги протягом півгодини проводили реанімаційні заходи, проте у підсумку констатували смерть.

Дивіться відео: Лікарі намагаються врятувати Децла

Російський репер Кирило Толмацький народився 22 липня 1983 року в Москві. Його батько – відомий російський продюсер Олександр Толмацький, який є засновником компанії "Медіастар".

Кирило розпочав кар'єру наприкінці 90-х і швидко здобув популярність. Перший альбом “Кто ты?” репер випустив у 2000 році – входить в число найбільш продаваних альбомів в Росії, з тиражем понад мільйон примірників.

Теги: Музика Помер Децл – Кирило Толмацький Новини Росії LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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