З'явився новий тизер до фільму "Месники: Кінець гри" – відео

Один із найпопулярніших фільмів, знятий за мотивами однойменного комікса від Marvel Comics про команду Месників, вже незабаром покаже свою розв'язку. Так, новий тизер до фільму "Месники: Кінець гри" з'явився в мережі напередодні, зібравши мільйони переглядів.

Черговий тизер до одного з найочікуваніших фільмів 2019 року компанія Marvel Entertainment представила на своєму YouTube-каналі напередодні. За добу після публікування відеоролик набрав понад 6 мільйонів переглядів.

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Згідно з українськими адаптаціями четверта частина "Месників" ще не має остаточної назви, однак серед ймовірних варіантів, окрім "Месники: Кінець гри" є "Месники: Завершення" і "Невідомі месники".

У грудні 2018 року з'явився перший трейлер до фільму, в якому покажуть об'єднання супергероїв, які разом протистоятимуть лиходіям. Одразу за добу відеоролик зібрав шалену кількість переглядів на YouTube і встановив новий рекорд. На початку 2019 року поширилася інформація, що в новій частині фільму може з'явитися новий персонаж Харлі Кінер.

До слова, в березні 2019 року на великий екран вийде фільм "Капітан Марвел", в якому автори детальніше розповіли про всіх персонажів, оскільки в четвертій частині вони об'єднаються з головними героями "Месників". До слова "Месники: Кінець гри" вийде в український прокат в квітні 2019 року.

Дивитися тизер до фільму "Месники: Кінець гри" (відео):