З'явився перший трейлер до фільму "Біль і слава" з розкішною Пенелопою Крус: відео

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Пенелопа Крус у фільмі "Біль і слава"
Пенелопа Крус у фільмі "Біль і слава" / Скріншот з відеоролика

Знаменитий кінорежисер Педро Альмодовар після дворічної перерви випустив свою чергову кінороботу під назвою "Біль і слава" в головних ролях з Пенелопою Крус і Антоніо Бандерасом.

Після останньої роботи 69-річного іспанського кінорежисера Педро Альмодовара "Джульєтта" він взяв невелику паузу у своїй творчості. Однак, як виявилося, весь цей час він працював над новим сенсаційним проектом. Перший трейлер до картини "Біль і слава" з'явився на YouTube-каналі Sony Pictures Espana.

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В головних ролях у фільмі постали розкішна Пенелопа Крус, неперевершений Антоніо Бандерас, а також співачка, яка за останніх два роки стала однією з найбільш обговорюваних артисток Іспанії, Rosalіa. До слова, зйомки у фільмі "Біль і слава" для неї стали дебютними.

За сюжетом фільму, зістарілий режисер оглядається на своє життя і згадує усіх людей, які були важливими для нього і відіграли значущі ролі в його житті. Однак зустрічі з людьми, які були в його минулому, відбудуться не лише в його пам'яті, але й у реальності. Глядачі матимуть змогу дізнатися про жінок, які були частиною його долі, про втрати і особисті переживання, які чоловік переживав через творчість.

Дивитися трейлер до фільму "Біль і слава": відео

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 канал
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