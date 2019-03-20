З'явився перший трейлер до фільму Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді": відео

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Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді"
Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо у фільмі "Одного разу в Голлівуді" / IMDb

Однією із найочікуваніших прем'єр 2019 року є фільм режисера Квентіна Тарантіно "Одного разу в Голлівуді". Кінокартина розповідає про події, які відбувалися в Лос-Анджелесі у 1969 році. В головних ролях вибухової стрічки – Бред Пітт, Леонардо Ді Капріо та Марго Роббі. Про прем'єру, яка вже не за горами, свідчить перший опублікований трейлер.

Перший трейлер до фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood) з'явився на YouTube-каналі кінокомпанії Sony Pictures Entertainment. Стрічка, над сценарієм до якої Квентін Тарантіно працював протягом п'яти років, побачить світ у липні 2019 року.

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В центрі сюжету Лос-Анджелес 1969-го року. Вся увага прикута до сектанта Чарльз Менсон, який вбив Шерон Тейт, вагітну дружину відомого режисера (її грає Марго Роббі, – LifeStyle 24). А Бред Пітт і Леонардо Ді Капріо грають ролі свідків цієї жахливої події.

Дивитися трейлер до фільму "Одного разу в Голлівуді" (Once Upon a Time in Hollywood): відео

Дивитися український трейлер до фільму "Одного разу в Голлівуді": відео

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Кіно Голлівуд Леонардо Ді Капріо Бред Пітт
Джерело: LifeStyle 24
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