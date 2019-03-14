З'явився перший трейлер до фільму про маніяка Чарльза Менсона: відео

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Кадр з фільму "Так сказав Чарлі"
Кадр з фільму "Так сказав Чарлі" / Instagram/ @karanliksinema

Перший тизер до документального фільму “Так сказав Чарлі” (Charlie Says) з’явився на офіційному YouTube-каналі кінокомпанії. Відео, головним героєм в якому постає серійний вбивця Чарлз Менсон, вразило прихильників несподіваним сюжетом, який написано на реальних подіях.

Трейлер до документальної кінострічки в драматичному жанрі з'явилося на YouTube-каналі кінокомпанії IFC Films. Фільм "Так сказав Чарлі" (Charlie Says) розповість про реального персонажа Чарльза Менсона, який був серійним убивцею і засновником секти "Сім'я". До слова, він помер у 2017 році у в'язниці в Каліфорнії.

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Режисером фільму стала Мері Гаррон, а головну роль зіграв Метт Сміт.

В центрі сюжету постають послідовниці злочинця. Вони беззаперечно завжди виконували всі накази, які видавав їхній лідер, навіть якщо вони були злочинними. Криміналіст Карлін Фейт працює з трьома жінками, які були під його "опікою". Всі вони засуджені на довічне ув'язнення, проте навіть через роки не визнають прогріхів Чарлза Менсона і вірять в його невинність.

Дивитися трейлер до фільму "Так сказав Чарлі" (Charlie Says): відео

 
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Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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