З'явився перший трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" з Наталі Портман
В мережі з'явився перший офіційний міжнародний трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan) з Наталі Портман і Кітом Харінгтон.
На YouTube-каналі компанії ONE Media з'явився перший трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan). Головну роль у канадській драматичній кінострічці зіграв зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон.
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Також до зйомок картини приклалися Наталі Портман, Джейкоб Трамбле, Джессіка Честейн і Тенді Ньютон. Режисером драми став канадський сценарист і актор Ксав'є Долан.
За сюжетом фільму, знаменитий американський актор Джон Донован вимушений приховувати свою гомосексуальність. Він починає листуватися в інтернеті з 11-річним хлопчиком з Англії. Після того, як про це випадково дізнаються у його середовищі, приходить кінець його кар’єрі. Фатальних наслідків і обурення від громадськості їм не обминути.
Прем'єра фільму запланована на березень 2019 року.
Дивитися трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan) (відео):
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