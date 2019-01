З'явився перший трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" з Наталі Портман

В мережі з'явився перший офіційний міжнародний трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan) з Наталі Портман і Кітом Харінгтон.

На YouTube-каналі компанії ONE Media з'явився перший трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan). Головну роль у канадській драматичній кінострічці зіграв зірка "Гри престолів" Кіт Харінгтон.

Також до зйомок картини приклалися Наталі Портман, Джейкоб Трамбле, Джессіка Честейн і Тенді Ньютон. Режисером драми став канадський сценарист і актор Ксав'є Долан.

За сюжетом фільму, знаменитий американський актор Джон Донован вимушений приховувати свою гомосексуальність. Він починає листуватися в інтернеті з 11-річним хлопчиком з Англії. Після того, як про це випадково дізнаються у його середовищі, приходить кінець його кар’єрі. Фатальних наслідків і обурення від громадськості їм не обминути.

Прем'єра фільму запланована на березень 2019 року.

Дивитися трейлер до фільму "Смерть і життя Джона Ф. Донована" (The Death and Life of John F. Donovan) (відео):