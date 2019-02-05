З'явився перший трейлер до третього сезону "Розповідь служниці": відео

Суперкубок Super Bowl-2019, що відбувся в США в неділю, 3 лютого, славиться не лише через турнір з американського футболу, але й через феєричні шоу, які демонструються глядачам під час перерв. Так, напередодні на стадіоні в Атланті презентували новий трейлер третього сезону драматичного серіалу "Розповідь служниці".

Відвідувачі масштабного заходу Super Bowl-2019, окрім запеклої боротьби за перемогу між футбольними командами, мали змогу першими побачити трейлери до фільмів в перерві матчу. Так, в неділю, 3 лютого, на стадіоні в Атланті презентували новий трейлер до третього сезону серіалу "Розповідь служниці".

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Автори ідеї короткого ролика черпнули натхнення з передвиборчої компанії 40-го президента США Рональда Рейгана "Ранок в Америці". На початку тизера представлена ідеальна картина: жінка командора Вотерфорда годує дитину, а тим часом закадровий голос промовляє надихаючу фразу.

В Америці знову настав ранок. Віднині жінки будуть ходити на роботу більше, ніж будь-коли. В цьому році десятки дітей народяться в щасливих і здорових сім'ях. Знову настав ранок,

– промовив закадровий голос.

Після цього його раптово замінює голос головної героїні Джун, яку грає Елізабет Мосс. "Прокинься, Америка! Ранок вже пройшов", – проголосила жінка.

Вона не даремно сказала саме ці слова. Як відомо, у новому сезоні головна героїня планує продовжувати боротьбу з тоталітарною системою, аби врятувати дітей з Галаада.

Дивитися тизер до третього сезону серіалу "Розповідь служниці" (відео):

Що відомо про серіал, знятий за мотивами однойменної книги Маргарет Етвуд "Розповідь служниці"? Перша книга була опублікована в 1985 році. За сюжетом, події відбуваються в майбутньому, у вигаданій країні Галаад, де правлять лише військові чоловіки. Через надлишкове забруднення повітря лише одна зі ста жінок здатна народжувати дітей. Тому здатних до дітородіння дівчат силоміць тримають у спеціальних приміщеннях. Також таких жінок навчають спеціальним вмінням, після освоєння яких вони стають коханками офіцерів. Дівчатам у Галааді заборонено робити те, що може робити звичайна сучасна жінка: читати, писати, кохати, працювати і тому подібне. Вони носять лише червоний одяг і повністю підкорюються чоловікам.