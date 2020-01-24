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З'явився перший трейлер фільму "Miss Americana" про головну зірку США – Тейлор Свіфт

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Тейлор Свіфт / Фото: Billboard

Документальний фільм виробництва Netflix про Тейлор Свіфт з’явиться на стрімінговому сервісі вже 31 січня. А поки творці стрічки потішили фанатів першим трейлером картини.

Випускати фільми про перших зірок сучасної музичної індустрії вже стало трендом. У 2019 році на кіноекрани вийшла стрічка про Бейонсе, згодом – про Мадонну та планувала до випуску стрічка про Ріанну.

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Тепер же режисерка фільму Лана Вілсон вирішила створити документальний фільм про Тейлор Свіфт, де покажуть перехідний період в житті виконавиці і про те, як вона знайшла свій власний голос не тільки як популярний сучасний музикант, але і як жінка.

Miss Americana
Офіційний постер фільму "Miss Americana" / IMDb

Додамо, що прем'єрний показ "Miss Americana" відбудеться на фестивалі "Санденс" (триватиме з 23 січня по 2 лютого), а 31 січня картина з'явиться на стрімінговому сервісі Netflix.

Перший трейлер фільму Miss Americana: дивитись відео онлайн

Що відомо про Тейлор Свіфт? Американка ще з підліткового віку почала займатись музикою та розповідати у своїх піснях фрагменти особистого життя. У свої 30 вона досягла піку популярності у США та у всьому світі. Дівчина перебуває в списку 100 найвпливовіших людей світу журналу Time та визнана журналом Forbes як найприбутковіша жінка у музичній індустрії (2011 – 2015), а також одна зі 100 знаменитостей журналу Forbes (2016). На її рахунку – десятки престижних музичних нагород: 10 нагород Греммі, 19 American Music Awards, 23 Billboard Music Awards, 12 Country Music Association Awards, 8 Academy of Country Music Awards, одну Brit Award та одну Еммі, а музичні альобоми "розходяться" по світу мільйонними копіями. У 2015 році Тейлор Свіфт включили у список 100 найвизначніших виконавців всіх часів журналу Rolling Stone.

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle
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