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Зйомки "Бетмена" з Паттінсоном зупинили через пандемію коронавірусу

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Роберт Паттінсон в ролі Бетмена / IMDb

Голлівудські кінострічки одна за одною зупиняють знімальні процеси через боязнь зараження корона вірусом членами команди. Цього разу від кіновиробництва наразі відмовились творці "Бетмена".

Кінокомпанія Warner Bros. 14 березня заявила, що призупиняє зйомки нового фільму про "Бетмена" з Робертом Паттінсоном, бо як і всі інші кіностудії переживає за здоров’я своїх працівників. Про це повідомили у виданні The Hollywood Reporter.

До слова Серіал "Розповідь служниці" 4 сезон припинили знімати через загрозу коронавірусу

Наразі знімальний процес зупинено на 2 тижні. Представники студії додали, що будуть уважно слідкувати за ситуацією. Відомо, що зйомки фільму "Бетмен" відбувались у Лондоні ще з січня-місяця, а прем'єра стрічки відбудеться 21 червня 2021 року.

Що відомо про нового "Бетмена"?На головну роль режисер Метт Рівз обрав Роберта Паттінсона – зірку саги "Сутінок". Новий фільм не розповідатиме історію походження Бетмена, а навпаки покаже всі відомого Брюса Вейна, який вже тривалий час намагається розібратися зі злочинністю на вулицях Готема і в якийсь момент починає запитувати себе, чи обрав він правильний шлях.

Про всі інші кінопрем'єри, які скасували або відклали, а також про зйомки, які зупинили – читайте тут в нашому матеріалі. 

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Автор: Уляна Журба
Теги: Карантин в Україні 2020 LifeStyle Голлівуд Кіно Warner Bros.
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