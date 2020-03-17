Зйомки фільму "Матриця 4" перервали через коронавірус

Ще одна голлівудська стрічка під назвою "Матриця 4" постраждала через пандемію коронавірусу. Зйомки відбувались у Сан-Франциско та Берліні і наразі невідомо, коли творці стрічки їх відновлять.

Створенням продовження культової стрічки "Матриця 4" зайнялась кінокомпанія Warner Bros. Щоб не ризикувати здоров'ям знімальної групи через пандемію коронавірусу, зйомки перенесли. Про це повідомили на Deadline.

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Лише нещодавно команда фільму завершила знімання у Сан-Франциско, які відбувались впродовж лютого, та прибула на новий пункт призначення – Берлін. І хоч на майданчику фільму не було зафіксовано випадків зараження вірусом, студія вирішила вжити заходів обережності та зупинити знімальний процес. Відомо, що зйомки поновляться пізніше, але точна дата наразі не оголошується.



Фотопорівняння акторів / Instagram / @megustaelcineoficial

Про вихід нового фільму повідомляли ще у серпні 2019 року. Прем'єра "Матриці 4" запланована на 21 травня 2021 року.

Що відомо про фільм "Матриця 4"?Режисером продовження культової трилогії стала Лана Вачовскі, яка заразом виступила режисером разом з Девідом Мітчеллом і Александаром Хемоном. Згідно із сюжетом, головний герой фільму Нео (Кіану Рівз) постане в центрі протистояння комп'ютерної програми "Матриця", яка встановила контроль над Землею. Більше деталей про сюжет творці фільму не розповсюджують. Разом з 55-річним Кіану Рівзом у фільмі зіграє виконавиця ролі Трініті Керрі-Енн Мосс, а також актори Джада Пінкетт Сміт, Пріянка Чопра, Джессіка Хенвік та інші.