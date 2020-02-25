Через коронавірус в Італії призупинили зйомки фільму "Місія нездійсненна 7"

Протягом трьох останніх тижнів у Венеції, що на північному сході Італії, знімали сьому частину фільму "Місія нездійсненна". Виконавець однієї з головних ролей, Том Круз, на зйомках присутній не був, а пізніше творці вирішили взагалі зупинити процес через спалах коронавірусу.

Про те, що фільмування сьомої частини "Місії нездійсненної" було тимчасового зупинено повідомляють на сайті The Wrap. У ЗМІ посилаються на слова представника компанії Paramount Pictures, яка з 1996 року займається зйомками франшизи.

До речі: В Італії через коронавірус припинили Венеціанський карнавал: як виглядають його учасники – фото

Вагомим аргументом було те, що в Італії станом на 25 лютого відомо про 230 випадків зараження коронавірусом, які поширюють з неймовірною швидкістю. Аби перестрахуватися, зберегти життя та здоров'я знімальної команди та акторів, було ухвалено рішення призупинити зйомки.

Через заходи щодо безпеки ..., а також зусилля місцевого венеційського уряду, спрямованих на те, щоб запобігти скупченню людей через загрозу коронавірусу, ми переносимо виробничий план зйомок "Місія нездійсненна 7" у Венеції на три тижні,

– повідомили представники Paramount Pictures.

Нагадаємо, режисером сьомої частини фільму "Місія нездійсненна" виступив Крістофер МакКуоррі. Спершу прем'єра стрічки була запланована на 23 липня 2021 року. Чи зміниться дала реліз через тритижневі призупинення зйомок поки що невідомо.