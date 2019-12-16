Зйомки фільму Mortal Kombat завершилися: коли чекати прем'єру
Неабиякої популярності набирають екранізації, зняті за мотивами популярних відеоігр. Поповнити низку таких зможе фільм Mortal Kombat, зйомки якого вже офіційно завершилися.
Кіномани добре знають, якщо зйомки картини завершені – варто чекати тизерів, трейлерів, постерів, а також точну дату прем'єри очікуваного фільму. Тож, на офіційній сторінці в твіттері Грега Руссо, який займається екранізацією фільму за мотивами популярної гри Mortal Kombat, з'явилася інформація, що сцени відзнято.
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"Вітаю дивовижний акторський склад і знімальну групу "Смертельної битви" з закінченням зйомок! Спасибі, що були такими крутими в роботі. Пристрасть і відданість, які я відчув, були божевільними. Сподіваюся, ви зможете добре відпочити під час свят", – написав кіносценарист Грег Руссо.
Додамо, що подробиці сюжету фільму "Смертельна битва" поки що тримаються у таємниці, однак дату прем'єри вирішили не приховувати. Фільм Mortal Kombat вийде на великий екран 4 березня 2021 року. Також відомо, що сценарій не буде прив'язаним до попередніх екранізацій і розповість власну, оригінальну історію Всесвіту в жанрі файтинг.