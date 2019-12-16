Зйомки фільму Mortal Kombat завершилися: коли чекати прем'єру

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Фільм Mortal Kombat 2021 / Microsoft

Неабиякої популярності набирають екранізації, зняті за мотивами популярних відеоігр. Поповнити низку таких зможе фільм Mortal Kombat, зйомки якого вже офіційно завершилися.

Кіномани добре знають, якщо зйомки картини завершені – варто чекати тизерів, трейлерів, постерів, а також точну дату прем'єри очікуваного фільму. Тож, на офіційній сторінці в твіттері Грега Руссо, який займається екранізацією фільму за мотивами популярної гри Mortal Kombat, з'явилася інформація, що сцени відзнято.

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"Вітаю дивовижний акторський склад і знімальну групу "Смертельної битви" з закінченням зйомок! Спасибі, що були такими крутими в роботі. Пристрасть і відданість, які я відчув, були божевільними. Сподіваюся, ви зможете добре відпочити під час свят", – написав кіносценарист Грег Руссо.

Додамо, що подробиці сюжету фільму "Смертельна битва" поки що тримаються у таємниці, однак дату прем'єри вирішили не приховувати. Фільм Mortal Kombat вийде на великий екран 4 березня 2021 року. Також відомо, що сценарій не буде прив'язаним до попередніх екранізацій і розповість власну, оригінальну історію Всесвіту в жанрі файтинг.

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Ігри
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