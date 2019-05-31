Зйомки фільму про Василя Стуса завершені: сцену з Медведчуком залишили

Скандальний фільм про Василя Стуса "Заборонений" вже за лічені місяці вийде на українські екрани. Найбільше увагу громадськості привернула не стільки піднята тема про долю дисидента та репресії над ним, а сцени за участю персонажа на ім'я Віктор Медведчук, який був адвокатом Стуса у радянському суді.

Про завершення зйомок фільму "Заборонений" повідомила прес-служба Держкіно. За словами головуючого Пилипа Іллєнка, сцена суду над Василем Стусом, тобто, сцена за участю персонажа Медведчука, присутня у фільмі.

Читайте також: Фільм про Василя Стуса: чи залишили скандальну сцену з Медведчуком

Вже у вересні глядачі зможуть скласти власне враження про стрічку, що минулого літа опинилася в епіцентрі грандіозного скандалу. Тому я лише підкреслю, що сцена суду над Василем Стусом в картині є,

– йдеться в повідомленні.

Дивіться трейлер фільму "Заборонений" про Василя Стуса:

Що відомо про фільм "Заборонений"?

Нова українська кінострічка "Заборонений" режисера Романа Бровка вийде на великі екрани 5 вересня – у День пам'яті поета. У фільмі опишуть "останні роки життя Василя Стуса, його боротьбу з системою та спроби опублікувати свою останню збірку віршів, яку він намагався передати з тюрми на волю".

У головних ролях кінострічки знялися Дмитро Ярошенко, Олег Масленніков, Євгенія Гладій, Віталій Салій, Карина Шереверова, Діана Розовлян та інші. Раніше проект фільму був представлений під назвою "Птах душі", який став переможцем Десятого конкурсного відбору Держкіно. Через це сума державної фінансової підтримки становила 19,5 мільйона гривень. Загалом, вартість виробництва "Забороненого" становила 38,1 мільйона гривень. Продюсером стірчки став Артем Денисов.

Скандал зі сценою про Медведчука

Ще у 2018 році на етапі виробництва кінострічки виник чималий скандал. У Facebook оприлюднили інформацію, де зазначили, що з фільму про Василя Стуса вирізали сцену фінального судового засідання над дисидентом, де фігурував персонаж українського політика та кума Володимира Путіна – Володимира Медведчука.

Таке рішення було ухвалено творцями стрічки через, нібито, дзвінки з адміністрації самого Віктора Медведчука. Згідно з документальними даними, політик був був адвокатом Стуса у радянському суді. Відтак, знімальну команду попросили прибрати всі згадки про нього.

В той же час режисер Роман Бровко заявляв, що сцен з Медведчуком не було в сценарії і вони навіть не планувалися для зйомок. Але після різкої реакції в суспільстві прем'єр-міністр Володимир Гройсман і голова Держкіно Пилип Іллєнко пообіцяли розібратись зі "зниклими" сценами суду над Стусом.