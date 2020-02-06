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Зйомки фільму "Вічні" від Marvel добігли кінця: коли чекати прем'єру

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"Вічні" від Marvel / MovieWeb

Майбутній супергеройський фільм "Вічні", мабуть, є одним із найбільш очікуваних стрічок франшизи, адже обіцяні творцями деталі сюжету та акторський склад не можуть залишити байдужими нікого. І, як виявилося, чекати на прем'єру "Вічних" залишилося небагато, адже зйомки фільму добігли кінця.

Про те, що "Вічні" від Marvel пройшли етап знімального процесу повідомила акторка Джемма Чан, яка зіграє одну з головних ролей. На своїй сторінці у твіттері вона опублікувала чорно-біле фото, на якому постала у кашкеті з логотипом Eternals

До речі, фільм "Вічні" від Marvel буде помітно відрізнятися від інших картин, знятих за коміксами

"It's a wrap", – написала актриса. В перекладі на українську це означає "згортаємося".

Фільм
Скріншот зі сторінки Джемми Чан 

Про завершення знімального процесу оголосив також актор Річар Медден. Він опублікував інстаграм-сторіс, яке доповнив такою ж фразою.

Фільм
Скріншот з Інстаграм-сторінки 

Нагадаємо, фільм "Вічні" розповість про окрему расу народу, кожна жива істота з якого є суперлюдиною. Вони з'явилися на світ в результаті експерименту, який було зроблено 5 мільйонів років тому. Протягом довгих років суперлюди захищали жителів Землі від ворогів, а тепер, після подій "Месники: Завершення" вони готові вийти з тіні.

Прем'єра "Вічних" від Marvel запланована на 5 грудня 2020 року.

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Marvel Анджеліна Джолі
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