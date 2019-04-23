Зйомки "Поганих хлопців 3" завершилися: Вілл Сміт опублікував кумедне фото

Знаменитий голлівудський актор і незмінний головний герой у серії фільмів "Погані хлопці" повідомив про фініш фільмування третьої частини. Трилер "Погані хлопці 3" вийде на великий екран у 2020 році.

На початку лютого 2019 року Вілл Сміт опублікував перші знімки зі зйомок фільму, а днями вже заявив про завершення. Про феєричне фінішування він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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На основному фото, під яким головний герой фільму "Поганів хлопці 3" написав про те, що фільмування дійшло до кінця, Вілл Сміт позував разом зі своїм колегою Мартіном Ловренсом. Вони сиділи на розкладних кріслах, а в руках тримали парасольки.

Зйомки завершено. А тепер передайте мені Маргариту і пачку тропічних фруктів,

– написав Вілл Сміт під фото.