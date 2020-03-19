Зйомки серіалу "Друзі" призупинили через пандемію коронавірусу

У 2019 році знаменитий серіал "Друзі" відсвяткував 25-річчя. За цей час кінострічка зібрала безліч шанувальників по всьому світу. Саме тому автори проєкту вирішили відзняти спецвипуск. Однак стало відомо, що зйомки призупинили через спалах коронавірусу.

Як повідомляє The Sun, очікувалося, що спецвипуск з'явиться в травні 2020 року.

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Зйомки мали розпочатися наприкінці березня. Глядачі повинні були побачити на екранах увесь оригінальний склад серіалу "Друзі": Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудроу, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер.

Однак автори проєкту на тлі спалаху коронавірусної інфекції зйомки вирішили призупинити щонайменше до травня.

Що відомо про серіал "Друзі"? Одне з найгучніших шоу для HBO Max. Комедія дебютувала в 1994 році. Однак кінострічка одразу стала популярною не лише в США, а й у країнах СНД. Остання серія "Друзів" вийшла у травні 2004 року. Та шанувальники серіалу досі з задоволенням переглядають кумедні епізоди про Джої, Чендлера, Роса, Рейчел, Моніку та Фіббі.



За сюжетом, всі друзі живуть у Нью-Йорку. Вони розв'язують свої проблеми та допомагають один одному. Часто вони говорять про серйозні проблеми з гумором. Водночас головні герої серіалу потрапляють у курйозні ситуації. Вони розважаються, закохуються та інколи навіть втрачають коханих. Та головна родзвинка серіалу – улюблена кав'ярня поряд із домом, де вони завжди збираються та п'ють каву.