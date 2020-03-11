Зйомки серіалу "Сокіл та Зимовий солдат" зупинено через коронавірус: коли очікувати прем’єру

Через епідемію коронавірусу зйомки та прем’єри високобюджетних кінострічок довелось відкласти. Цього разу вірус "вдарив" по успішному серіалу "Сокіл і Зимовий солдат".

Як повідомляє Deadline, зйомки новинки Marvel проводились у столиці Чехії – Празі. Місцева влада вже оголосила в місті карантин через коронавірус. Зокрема, тимчасово закрили навчальні заклади та скасували світські заходи, щоб уникнути скупчення людей. До запобіжних мір прислухались і автори серіалу "Сокіл і Зимовий солдат", які призупинили роботу над створенням супергеройського кінопроєкту.

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Знімальній групі довелось повернутись до Атланти, де ведеться основний процес зйомок. Коли роботу у Чехії можна буде відновити, поки не повідомляється. Також не відомо, чи вплине це на дату прем’єри серіалу, яка запланована на серпень 2020 року.

Як відомо, серіал розробляють спеціально для Disney+. В основі сюжету "Сокола та Зимового солдата" – події, які розгортаються після фільму "Месники: Завершення". Після поєдинку з Таносом та порятунку Всесвіту Капітан Америка йде на пенсію, передаючи свій знаменитий щит "Соколу" Сему Вілсону. Саме він відтепер буде захищати світ від лиходіїв, заручившись підтримкою "Зимового солдата" Бакі Барнса.

Зйомки розпочались ще у жовтні 2019 року в Атланті та вже не вперше зривались. В січні 2019 року автори кінопроєкту скасували роботу у Пуерто-Ріко.



"Сокіл та Зимовий солдат" / NME

Коронавірус повпливав не тільки на знімання серіалу від Disney+ та Marvel. Нещодавно стало відомо, що прем’єру нового фільму про Джеймса Бонда перенесли на 7 місяців через загострення ситуації з коронавірусом. Кінокартина з Деніелом Крейгом в головній ролі втратить сотні мільйонів доларів через незаплановані пересення презентацій, враховуючи, що Китай – другий по величині кіноринок після США – тепер закритий. Аналітики не виключають, що Universal також відкладе прем’єру ще одного потенційного лідера бокс-офісу – фільму "Форсаж-9", вихід якого заплановано на 20 травня.

Загалом збитки, які приніс коронавірус Голлівуду, вже оцінюють у 5 мільярдів доларів! Сотні кінотеатрів і досі залишаються закритими, тому прем'єри багатьох фільмів досі не відбулись.