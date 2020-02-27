Зйомки української комедії "Зірки за обміном" з Поляковою та Дзідзьо офіційно розпочалися
Незабаром український кінематограф поповниться ще однією сімейною комедією. Компанії KINOROB (FILM.UA Group) разом з Secret Service Entertainment Agency взялися за виробництво фільму, головні ролі у якому зіграють Оля Полякова та Дзідзьо.
Улюблений кінодует, Дзідзьо та Оля Полякова, знову з'явиться на українських екранах у новій сімейній комедії "Зірки за обміном". Лідери української кіноіндустрії та шоу-бізнесу вкотре згуртувалися, аби подарувати поціновувачам якісного гумору ще один комедійний фільм. За словами творців, у ньому підніматимуться важливі питання, серед яких людські взаємини та справжні цінності. Хто ще з українських знаменитостей зіграє в комедії "Зірки за обміном" знімальна група поки що не розголошує.
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За сюжетом фільму, Оля Малякова та Фома Михайловський – непримиренні суперники на сцені. Якось вони несподівано опиняються в тілах один одного. Звісно, конкуренти мріють повернутися до звичного життя, однак, аби отримати те, що вони хочуть, їм доведеться через багато що пройти. Перебуваючи не у своєму тілі, їм прийдеться розв'язати проблеми не лише у своїй сім'ї, але й налагодити романтичні відносини свого суперника.
Оля Полякова запевнила, що комедія "Зірки за обміном" поб'є всі рекорди по касових зборах в Україні.
Це історія не тільки про власні амбіції. Вона набагато глибша і торкається таких важливих тем, як стосунки з найближчими людьми, справжні сімейні цінності та любов. Я певна – буде дуже круто, смішно та душевно,
– прокоментувала майбутню прем'єру зірка.
Оля Полякова зіграє головну роль в українській комедії "Зірки за обміном" / Пресслужба
Михайло Хома ж своєю чергою заявив, що українська комедія буде з глибоким соціальним підтекстом: "треба цінувати те, що маєш, і навіть у погоні за своїми амбітними цілями берегти стосунки з найближчими".
Мій герой побачить у родині Олі те, чого він сам не має, і Оля теж зрозуміє дещо нове про своїх рідних. І їм обом прийдеться стати психологами один для одного й розв'язати чужі проблеми, щоби розібратися в собі,
– прочинив двері у сюжет картини Дзідзьо.
Відомо, що прем'єра фільму "Зірки за обміном" запланована на новорічні свята у 2021 році. Дистриб'ютором фільму в Україні стали компанії FILM.UA Distribution та "Кіноманія".
Кіностудія FILM.UA урочисто розбила тарілку з нагоди старту зйомок / Пресслужба
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