Зйомки української комедії "Зірки за обміном" з Поляковою та Дзідзьо офіційно розпочалися

Незабаром український кінематограф поповниться ще однією сімейною комедією. Компанії KINOROB (FILM.UA Group) разом з Secret Service Entertainment Agency взялися за виробництво фільму, головні ролі у якому зіграють Оля Полякова та Дзідзьо.

Улюблений кінодует, Дзідзьо та Оля Полякова, знову з'явиться на українських екранах у новій сімейній комедії "Зірки за обміном". Лідери української кіноіндустрії та шоу-бізнесу вкотре згуртувалися, аби подарувати поціновувачам якісного гумору ще один комедійний фільм. За словами творців, у ньому підніматимуться важливі питання, серед яких людські взаємини та справжні цінності. Хто ще з українських знаменитостей зіграє в комедії "Зірки за обміном" знімальна група поки що не розголошує.

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За сюжетом фільму, Оля Малякова та Фома Михайловський – непримиренні суперники на сцені. Якось вони несподівано опиняються в тілах один одного. Звісно, конкуренти мріють повернутися до звичного життя, однак, аби отримати те, що вони хочуть, їм доведеться через багато що пройти. Перебуваючи не у своєму тілі, їм прийдеться розв'язати проблеми не лише у своїй сім'ї, але й налагодити романтичні відносини свого суперника.

Оля Полякова запевнила, що комедія "Зірки за обміном" поб'є всі рекорди по касових зборах в Україні.

Це історія не тільки про власні амбіції. Вона набагато глибша і торкається таких важливих тем, як стосунки з найближчими людьми, справжні сімейні цінності та любов. Я певна – буде дуже круто, смішно та душевно,

– прокоментувала майбутню прем'єру зірка.



Оля Полякова зіграє головну роль в українській комедії "Зірки за обміном" / Пресслужба

Михайло Хома ж своєю чергою заявив, що українська комедія буде з глибоким соціальним підтекстом: "треба цінувати те, що маєш, і навіть у погоні за своїми амбітними цілями берегти стосунки з найближчими".

Мій герой побачить у родині Олі те, чого він сам не має, і Оля теж зрозуміє дещо нове про своїх рідних. І їм обом прийдеться стати психологами один для одного й розв'язати чужі проблеми, щоби розібратися в собі,

– прочинив двері у сюжет картини Дзідзьо.

Відомо, що прем'єра фільму "Зірки за обміном" запланована на новорічні свята у 2021 році. Дистриб'ютором фільму в Україні стали компанії FILM.UA Distribution та "Кіноманія".



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