Про те, коли відбудеться Чорна п'ятниця в Україні – розповідає LifeStyle24 з посиланням History.
Дивіться також Свято наближається: скільки днів залишилось до Нового 2026 року
Коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні?
В Україні, як і у більшості країн світу, Чорна п'ятниця у 2025 році пройде 28 листопада. У цей день люди намагатимуться купити якомога більше речей за знижками та вигідними цінами.
Що цікаво, Чорна п'ятниця виникла у США, а саме в місті Філадельфія. Вона традиційно припадає на першу п'ятницю після американського Дня подяки, яке відзначають у четвертий четвер листопада.
У 1950-х роках поліція Філадельфії почала називати п'ятницю після цього свята "чорною" через неймовірні затори та скупчення людей на вулицях, викликані напливом покупців і туристів перед великим футбольним матчем.
Згодом цей термін підхопили продавці, які почали використовувати його у більш позитивному значенні. Річ у тім, що для багатьох роздрібних торговців ця п'ятниця була часом, коли бухгалтерські книги переходили з "червоного" (збиткового) у "чорний" (прибутковий) колір завдяки різкому збільшенню продажів.
Чорна п'ятниця 2025 / Фото Freepik
Чорна п'ятниця 2025: які традиції свята?
- У більшості країн світу існує звичай стояти в чергах до магазинів ще до їх відкриття. Іноді покупці приходять навіть упродовж ночі, щоб першими потрапити всередину і скористатися обмеженими "гарячими пропозиціями".
- Хоча в Україні таке явище не настільки масове, як у США, українці також ретельно планують свої покупки заздалегідь, щоб придбати дорогі товари з максимальною вигодою.
- З розвитком інтернету з'явилася ще одна важлива традиція, яка називається "Кіберпонеділок". Він відбувається одразу після вихідних Чорної п'ятниці й фокусується виключно на онлайн-розпродажах. Водночас "Кіберпонеділок" пропонує додатковий стимул для тих, хто хоче уникнути натовпів у фізичних магазинах, як зазначає Britannica.
- В Україні розпродажі Чорної п'ятниці часто тривають протягом усіх вихідних або навіть цілого тижня. Саме тому українці зазвичай встигають придбати усе необхідне за приємними цінами.