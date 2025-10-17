Щороку восени мільйони людей у всьому світі починають ретельно готуватися до найбільш очікуваної події у світі роздрібної торгівлі – Чорної п'ятниці. Це день, який символізує офіційний старт сезону святкових покупок і дарує можливість придбати бажані товари за низькими цінами.

Про те, коли відбудеться Чорна п'ятниця в Україні – розповідає LifeStyle24 з посиланням на History.

Коли буде Чорна п'ятниця 2025 в Україні?

В Україні, як і у більшості країн світу, Чорна п'ятниця у 2025 році пройде 28 листопада. У цей день люди намагатимуться купити якомога більше речей за знижками та вигідними цінами.

Що цікаво, Чорна п'ятниця виникла у США, а саме в місті Філадельфія. Вона традиційно припадає на першу п'ятницю після американського Дня подяки, яке відзначають у четвертий четвер листопада.

У 1950-х роках поліція Філадельфії почала називати п'ятницю після цього свята "чорною" через неймовірні затори та скупчення людей на вулицях, викликані напливом покупців і туристів перед великим футбольним матчем.

Згодом цей термін підхопили продавці, які почали використовувати його у більш позитивному значенні. Річ у тім, що для багатьох роздрібних торговців ця п'ятниця була часом, коли бухгалтерські книги переходили з "червоного" (збиткового) у "чорний" (прибутковий) колір завдяки різкому збільшенню продажів.

Чорна п'ятниця 2025 / Фото Freepik

Чорна п'ятниця 2025: які традиції свята?