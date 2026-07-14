Тим паче, що 24 Канал зібрав красиві, щирі та оригінальні привітання з Днем ангела Володимира, які допоможуть потішити іменинника без довгих пошуків правильних слів.
Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами
- Володимире, нехай твій ангел-охоронець завжди йде поруч – у радості множить її, а в біді дає сили йти далі. Хай дім наповнюється теплом, а серце – спокоєм. З Днем ангела!
- Сьогодні особливий день – день твого небесного покровителя. Нехай він береже тебе від бід, дарує міцне здоров'я та мудрість у кожному рішенні. Будь щасливим, Володимире!
- З Днем ангела! Хай кожен новий день дарує тобі привід для усмішки, поруч будуть надійні люди, а в душі завжди живе тепло і віра у краще.
- Володимире, нехай ангел-охоронець тримає тебе за руку в усіх справах, а доля буде щедрою на радість, любов і добрих людей навколо. Миру тобі й затишку!
Привітання з Днем ангела Володимира у віршах українською
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Хай Ангел на іменини
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Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Картинки з Днем ангела Володимира
Привітання з Днем ангела Володимира картинки / Фото Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Володимира картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу
Привітання з Днем ангела Володимира у віршах українською / Фото Колаж 24 Каналу
З Днем ангела Володимира вітання / Фото Колаж 24 Каналу
Маємо для вас ще багато привітань на Іменини Володимира - тож вибрати вам буде з чого.