З Днем ангела Володимира: найкращі привітання своїми словами, у віршах і листівках

15 липня свої іменини відзначають усі Володимири. То ж це гарна нагода зробити цей день ще кращим для друзів, знайомих та родичів з цим іменем.

Тим паче, що 24 Канал зібрав красиві, щирі та оригінальні привітання з Днем ангела Володимира, які допоможуть потішити іменинника без довгих пошуків правильних слів. Привітання з Днем ангела Володимира своїми словами Володимире, нехай твій ангел-охоронець завжди йде поруч – у радості множить її, а в біді дає сили йти далі. Хай дім наповнюється теплом, а серце – спокоєм. З Днем ангела!

Сьогодні особливий день – день твого небесного покровителя. Нехай він береже тебе від бід, дарує міцне здоров'я та мудрість у кожному рішенні. Будь щасливим, Володимире!

З Днем ангела! Хай кожен новий день дарує тобі привід для усмішки, поруч будуть надійні люди, а в душі завжди живе тепло і віра у краще.

Володимире, нехай ангел-охоронець тримає тебе за руку в усіх справах, а доля буде щедрою на радість, любов і добрих людей навколо. Миру тобі й затишку! Привітання з Днем ангела Володимира у віршах українською *** Хай Ангел на іменини Здійснить всі бажання, Несе щастя щохвилини, Успіх й процвітання. Радістю життя вквітчає І додасть здоров'я, Мудрістю благословляє, Добром і любов'ю! *** Нехай під крилами своїми твій ангел береже тебе, Дарує лиш приємні миті, і долю добру хай пошле! *** Як пісня дзвінко ллється, Хай гарно тобі, Вова, живеться, Хай доля посміхається, Здоров’я додається, Хай буде свято на душі, А серце щастям багатіє, Хай водограй вирує почуттів, Збуваються всі мрії! Картинки з Днем ангела Володимира Привітання з Днем ангела Володимира картинки / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Володимира картинки українською / Фото Колаж 24 Каналу





Привітання з Днем ангела Володимира у віршах українською / Фото Колаж 24 Каналу





З Днем ангела Володимира вітання / Фото Колаж 24 Каналу



Маємо для вас ще багато привітань на Іменини Володимира - тож вибрати вам буде з чого.

