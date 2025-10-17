О том, когда состоится Черная пятница в Украине – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой History.

Когда будет Черная пятница 2025 в Украине?

В Украине, как и в большинстве стран мира, Черная пятница в 2025 году пройдет 28 ноября. В этот день люди будут пытаться купить как можно больше вещей по скидкам и выгодным ценам.

Что интересно, Черная пятница возникла в США, а именно в городе Филадельфия. Она традиционно приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения, которое отмечают в четвертый четверг ноября.

В 1950-х годах полиция Филадельфии начала называть пятницу после этого праздника "черной" из-за невероятных пробок и скопления людей на улицах, вызванные наплывом покупателей и туристов перед большим футбольным матчем.

Впоследствии этот термин подхватили продавцы, которые начали использовать его в более позитивном значении. Дело в том, что для многих розничных торговцев эта пятница была временем, когда бухгалтерские книги переходили из "красного" (убыточного) в "черный" (прибыльный) цвет благодаря резкому увеличению продаж.

Черная пятница 2025 / Фото Freepik

Черная пятница 2025: какие традиции праздника?