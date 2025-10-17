День безумных скидок: когда будет Черная пятница 2025 в Украине
- Черная пятница в Украине в 2025 году пройдет 28 ноября.
- В 1950-х годах термин "Черная пятница" возник в Филадельфии из-за пробок и скопления людей после Дня благодарения.
Каждый год осенью миллионы людей во всем мире начинают тщательно готовиться к самому ожидаемому событию в мире розничной торговли – Черной пятнице. Это день, который символизирует официальный старт сезона праздничных покупок и дарит возможность приобрести желанные товары по низким ценам.
О том, когда состоится Черная пятница в Украине – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой History.
Когда будет Черная пятница 2025 в Украине?
В Украине, как и в большинстве стран мира, Черная пятница в 2025 году пройдет 28 ноября. В этот день люди будут пытаться купить как можно больше вещей по скидкам и выгодным ценам.
Что интересно, Черная пятница возникла в США, а именно в городе Филадельфия. Она традиционно приходится на первую пятницу после американского Дня благодарения, которое отмечают в четвертый четверг ноября.
В 1950-х годах полиция Филадельфии начала называть пятницу после этого праздника "черной" из-за невероятных пробок и скопления людей на улицах, вызванные наплывом покупателей и туристов перед большим футбольным матчем.
Впоследствии этот термин подхватили продавцы, которые начали использовать его в более позитивном значении. Дело в том, что для многих розничных торговцев эта пятница была временем, когда бухгалтерские книги переходили из "красного" (убыточного) в "черный" (прибыльный) цвет благодаря резкому увеличению продаж.
Черная пятница 2025: какие традиции праздника?
- В большинстве стран мира существует обычай стоять в очередях в магазины еще до их открытия. Иногда покупатели приходят даже в течение ночи, чтобы первыми попасть внутрь и воспользоваться ограниченными "горячими предложениями".
- Хотя в Украине такое явление не настолько массовое, как в США, украинцы также тщательно планируют свои покупки заранее, чтобы приобрести дорогие товары с максимальной выгодой.
- С развитием интернета появилась еще одна важная традиция, которая называется "Киберпонедельник". Он происходит сразу после выходных Черной пятницы и фокусируется исключительно на онлайн-распродажах. В то же время "Киберпонедельник" предлагает дополнительный стимул для тех, кто хочет избежать толп в физических магазинах, как отмечает Britannica.
- В Украине распродажи Черной пятницы часто продолжаются в течение всех выходных или даже целой недели. Именно поэтому украинцы обычно успевают приобрести все необходимое по приятным ценам.