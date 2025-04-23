Недостаточная активность Львов станет для них проблемой
Всегда нужно ставить границы между личной жизнью и работой. А сегодня астрологи это особенно подчеркивают.
- 1Овен (21 марта – 20 апреля)
- 2Телец (21 апреля – 20 мая)
- 3Близнецы (21 мая – 21 июня)
- 4Рак (22 июня – 22 июля)
- 5Лев (23 июля – 22 августа)
- 6Дева (23 августа – 22 сентября)
- 7Весы (24 сентября – 23 октября)
- 8Скорпион (24 октября – 22 ноября)
- 9Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
- 10Козерог (22 декабря – 20 января)
- 11Водолей (21 января – 20 февраля)
- 12Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Если не хотите себе навредить, то прислушайтесь к советам специалистов, пишет LifeStyle24.
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Гороскоп на 23 апреля для всех знаков зодиака
Овен (21 марта – 20 апреля)
Гороскоп на 23 апреля для Овнов
Овнам надо плыть своим течением и начать задумываться над перспективами. Астрологи рекомендуют выбрать стратегию, которая поможет раскрыться.
Телец (21 апреля – 20 мая)
Гороскоп на 23 апреля для Тельцов
Попробуйте посвятить этот день обучению. Книги, статьи, лекции и т.д. – все это пригодится.
Близнецы (21 мая – 21 июня)
Гороскоп на 23 апреля для Близнецов
Близнецы окажутся перед выбором. Несмотря на то, что решение будет даваться сложно, попробуйте довериться интуиции, чтобы облегчить себе жизнь.
Рак (22 июня – 22 июля)
Гороскоп на 23 апреля для Раков
Раки должны проанализировать свои поведение и реакцию на определенные вещи. Что-то из этого всего имеет влияние на развитие и качественную коммуникацию с другими.
Лев (23 июля – 22 августа)
Гороскоп на 23 апреля для Львов
Недостаточная активность будет иметь влияние на здоровье. Чтобы исправить эту ситуацию, сделайте утром зарядку, а вечером пойдите на пробежку.
Дева (23 августа – 22 сентября)
Гороскоп на 23 апреля для Дев
Дайте полет своим фантазиям и возьмитесь за реализацию большого проекта. А информация из определенных источников поможет продвинуться вперед.
Весы (24 сентября – 23 октября)
Гороскоп на 23 апреля для Весов
Сделайте ставку на коммуникабельность. Не закрывайтесь от мира, а попробуйте завести новые знакомства.
Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Гороскоп на 23 апреля для Скорпионов
Скорпионы должны сделать ставку на командную работу. Чужие советы станут в помощь.
Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Гороскоп на 23 апреля для Стрельцов
Вечер придется посвятить важными делам, которые не могут ждать. Правильно распланируйте время, чтобы все успеть.
Козерог (22 декабря – 20 января)
Гороскоп на 23 апреля для Козерогов
Неожиданная информация улучшит ваше настроение. Кроме того, если что-то беспокоило, то самочувствие наконец начнет улучшаться.
Водолей (21 января – 20 февраля)
Гороскоп на 23 апреля для Водолеев
Не заставляйте себя работать над тем, что не приносит удовольствия. Попробуйте поговорить с руководством о новых обязанностях.
Рыбы (21 февраля – 20 марта)
Гороскоп на 23 апреля для Рыб
Не стоит сегодня себя жалеть. Отдых надо перенести на другой день.
Со дня на день чья-то карьера пойдет вверх. Стоит более упорно работать, чтобы получить желаемый результат.