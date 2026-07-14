Тем более что 24 Канал собрал красивые, искренние и оригинальные поздравления с Днем ангела Владимира, которые помогут порадовать именинника, не тратя время на долгие поиски подходящих слов.

Поздравления с Днем ангела Владимира своими словами

Владимир, пусть твой ангел-хранитель всегда идет рядом – в радости умножает ее, а в беде дает силы идти дальше. Пусть дом наполняется теплом, а сердце – спокойствием. С Днем ангела!

Сегодня особый день – день твоего небесного покровителя. Пусть он оберегает тебя от бед, дарит крепкое здоровье и мудрость в каждом решении. Будь счастлив, Владимир!

С Днем ангела! Пусть каждый новый день дарит тебе повод для улыбки, рядом будут надежные люди, а в душе всегда живет тепло и вера в лучшее.

Владимир, пусть ангел-хранитель держит тебя за руку во всех делах, а судьба будет щедра на радость, любовь и добрых людей вокруг. Мира тебе и уюта!

Поздравление с Днем ангела Владимира в стихах на украинском языке

***

Хай Ангел на іменини

Здійснить всі бажання,

Несе щастя щохвилини,

Успіх й процвітання.

Радістю життя вквітчає

І додасть здоров'я,

Мудрістю благословляє,

Добром і любов'ю!

***

Нехай під крилами своїми

твій ангел береже тебе,

Дарує лиш приємні миті,

і долю добру хай пошле!

***

Як пісня дзвінко ллється,

Хай гарно тобі, Вова, живеться,

Хай доля посміхається,

Здоров’я додається,

Хай буде свято на душі,

А серце щастям багатіє,

Хай водограй вирує почуттів,

Збуваються всі мрії!

Картинки с Днем ангела Владимира

Поздравления с Днем ангела Владимира: картинки / Фотоколлаж 24 Канала





С Днем ангела Владимира картинки на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Владимира в стихах на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала





Поздравления с Днем ангела Владимира / Фотоколлаж 24 Канала



У нас для вас еще много поздравлений с именинами Владимира – так что выбирать вам будет из чего.

