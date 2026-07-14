С Днем ангела, Владимира: лучшие поздравления своими словами, в стихах и на открытках
15 июля отмечают свои именины все Владимиры. Так что это отличный повод сделать этот день еще лучше для друзей, знакомых и родственников с этим именем.
Тем более что 24 Канал собрал красивые, искренние и оригинальные поздравления с Днем ангела Владимира, которые помогут порадовать именинника, не тратя время на долгие поиски подходящих слов.
Поздравления с Днем ангела Владимира своими словами
- Владимир, пусть твой ангел-хранитель всегда идет рядом – в радости умножает ее, а в беде дает силы идти дальше. Пусть дом наполняется теплом, а сердце – спокойствием. С Днем ангела!
- Сегодня особый день – день твоего небесного покровителя. Пусть он оберегает тебя от бед, дарит крепкое здоровье и мудрость в каждом решении. Будь счастлив, Владимир!
- С Днем ангела! Пусть каждый новый день дарит тебе повод для улыбки, рядом будут надежные люди, а в душе всегда живет тепло и вера в лучшее.
- Владимир, пусть ангел-хранитель держит тебя за руку во всех делах, а судьба будет щедра на радость, любовь и добрых людей вокруг. Мира тебе и уюта!
Поздравление с Днем ангела Владимира в стихах на украинском языке
***
Хай Ангел на іменини
Здійснить всі бажання,
Несе щастя щохвилини,
Успіх й процвітання.
Радістю життя вквітчає
І додасть здоров'я,
Мудрістю благословляє,
Добром і любов'ю!
***
Нехай під крилами своїми
твій ангел береже тебе,
Дарує лиш приємні миті,
і долю добру хай пошле!
***
Як пісня дзвінко ллється,
Хай гарно тобі, Вова, живеться,
Хай доля посміхається,
Здоров’я додається,
Хай буде свято на душі,
А серце щастям багатіє,
Хай водограй вирує почуттів,
Збуваються всі мрії!
Картинки с Днем ангела Владимира
С Днем ангела Владимира картинки на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Владимира в стихах на украинском языке / Фотоколлаж 24 Канала
Поздравления с Днем ангела Владимира / Фотоколлаж 24 Канала
У нас для вас еще много поздравлений с именинами Владимира – так что выбирать вам будет из чего.