21:40
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 16°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Космос
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ліфтом у космос: Японія проведе цікаве випробування

1469 Читать новость на русском
Японія має намір запустити перший у світі космічний ліфт
Японія має намір запустити перший у світі космічний ліфт / Соцмережі

Найближчим часом японська космічна агенція JAXA запустить у космос супутники для випробування концепції космічного ліфта. Пристрій буде доправлено на орбіту за допомогою ракети-носія H-IIB.

Про це мовиться у прес-релізі відомства на ресурсі Phys.org.

Читайте також: Новий дім для людей: вчені виявили ще одну планету придатну для життя

Як підкреслюється, суть ідеї така: вантаж повинен підніматися з Землі у космос за допомогою довгого та міцного тросу, протягненому між нашою планетою та штучним супутником, який розташовується на геостаціонарній орбіті, тобто над однією і тією ж точкою, і підтримує трос за рахунок відцентрової сили, тросом переміщається і вантажний підйомник.

Цю концепцію запропонував ще Костянтин Ціолковський в 1895 році, але досі вона вважалася технічно нездійсненною.

Зараз же масштаби є дещо меншими. Ракета H-IIB, яку запустять з острова Танегасіма, має вивести на орбіту два невеликих супутники, між якими буде натягнуто трос довжиною 10 метрів. Далі цим тросом буде рухатися мініатюрний ліфт (невеликий ящик з двигуном об'ємом 6 на 3 сантиметри), що працює за допомогою двигуна. Водночас камери на апаратах дозволять простежити за функціонуванням ліфта.

За словами представників, університету Сідзуока, в якому і було створено обладнання, це буде перший в світі експеримент з перевірки руху ліфта у космосі.

Також повідомляється, що будівельна компанія Obayashi планує використовувати технологію нанотрубок, щоб виготовити трос довжиною 96 тисяч кілометрів. Планується, що до 2050 року за допомогою ліфта в космос можна буде відправляти туристів.

Космос, Японія, космічний ліфт, випробування
Японія запустить космічний ліфт 

Нагадаємо, американська космічна туристична компанія Virgin Galactic спільно з італійськими аерокосмічними компаніями Sitael і Altec планують у італійській Гроттальї створити космопорт, звідки б польоти могли б здійснювати космічні туристи. Якщо проект усе ж удасться зреалізувати, то Virgin Galactic може стати першою компанією, яка відправить когось у космос з Італії або будь-якої іншої країни ЄС.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Космос наука Техно Японія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
сьогодні, 21:00 Колосальні суми: на які неефективні ліки українці даремно витрачають гроші
Віталій Шабунін
Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
сьогодні, 20:01 Росія хоче знищити Мінські угоди: думка експерта
Катерина Петренко
Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
сьогодні, 12:01 Чому фірмовий сервіс завжди краще гаражного
Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
сьогодні, 19:02 Найкращі смартфони Xiaomi, що були представлені влітку
Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
сьогодні, 18:03 Прелюдія до масштабного наступу: західні ЗМІ про авіаудари Росії по Сирії
Олександра Кравчук
Що відбуватиметься з людиною, якщо вона опиниться на Марсі: промовисте відео
12 липня , 10:07
Кількість супутників Юпітера суттєво зросла: жодна планета не має їх стільки
 18 липня , 23:01
Велика несподіванка для вчених: відкрили нову галактику, яка не містить темної матерії
 29 березня , 15:01
Місячний календар на вересень 2018
 30 серпня , 17:02
IKEA спільно із NASA готує "космічні" меблі
 29 червня , 17:01
Чому людство має забути про польоти на Марс: вагомі аргументи
сьогодні , 23:03
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук