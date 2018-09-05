Ліфтом у космос: Японія проведе цікаве випробування

Найближчим часом японська космічна агенція JAXA запустить у космос супутники для випробування концепції космічного ліфта. Пристрій буде доправлено на орбіту за допомогою ракети-носія H-IIB.

Про це мовиться у прес-релізі відомства на ресурсі Phys.org.

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Як підкреслюється, суть ідеї така: вантаж повинен підніматися з Землі у космос за допомогою довгого та міцного тросу, протягненому між нашою планетою та штучним супутником, який розташовується на геостаціонарній орбіті, тобто над однією і тією ж точкою, і підтримує трос за рахунок відцентрової сили, тросом переміщається і вантажний підйомник.

Цю концепцію запропонував ще Костянтин Ціолковський в 1895 році, але досі вона вважалася технічно нездійсненною.

Зараз же масштаби є дещо меншими. Ракета H-IIB, яку запустять з острова Танегасіма, має вивести на орбіту два невеликих супутники, між якими буде натягнуто трос довжиною 10 метрів. Далі цим тросом буде рухатися мініатюрний ліфт (невеликий ящик з двигуном об'ємом 6 на 3 сантиметри), що працює за допомогою двигуна. Водночас камери на апаратах дозволять простежити за функціонуванням ліфта.

За словами представників, університету Сідзуока, в якому і було створено обладнання, це буде перший в світі експеримент з перевірки руху ліфта у космосі.

Також повідомляється, що будівельна компанія Obayashi планує використовувати технологію нанотрубок, щоб виготовити трос довжиною 96 тисяч кілометрів. Планується, що до 2050 року за допомогою ліфта в космос можна буде відправляти туристів.



Японія запустить космічний ліфт

Нагадаємо, американська космічна туристична компанія Virgin Galactic спільно з італійськими аерокосмічними компаніями Sitael і Altec планують у італійській Гроттальї створити космопорт, звідки б польоти могли б здійснювати космічні туристи. Якщо проект усе ж удасться зреалізувати, то Virgin Galactic може стати першою компанією, яка відправить когось у космос з Італії або будь-якої іншої країни ЄС.