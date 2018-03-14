Ліга чемпіонів 2017/2018: результати всіх матчів 1/8 фіналу

У середу, 14 березня, було зіграно останні матчі 1/8 Ліги чемпіонів 2017/18. Відтак стали відомі всі команди, які пробилися у чвертьфінал турніру.

Перші чверть фіналісти визначилися ще 6 березня. Хоча матч між "Ліверпулем" та "Порту" перетворився на просту формальність для англійської команди. Після впевненої розгромної перемоги на виїзді, 0:5, на "Енфілд Роуд" команди голів не забивали.

Ліверпуль – Порту 0:0 (за сумою двох матчів – 5:0)

"Ліверпуль" та "Порту" голів у матчі-відповіді не забивали

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Значно цікавіше в цей день було на "Парк де Пренс" у Парижі, де ПСЖ приймав чинного володаря кубка мадридський "Реал". Перший матч закінчився з рахунком 3:1 на користь "вершкових". Тож шанси для парижан були. Однак перед матчем травмувалася головна зірка та найдорожчий трансфер в історії футболу – Неймар. А без нього команда не зуміла показати той футбол, який необхідний, щоб пройти налагоджену машину Зінедіна Зідана. Особливо коли відзначився Кріштіано Роналду. Згодом, правда, ПСЖ зумів зрівняти рахунок, попри те, що залишився в меншості після вилучення Марко Верратті, однак гол Каземіро приніс перемогу саме гостям.

ПСЖ – Реал 1:2 (за сумою двох матчів – 2:5)

Голи: Кавані, 71 – Роналду, 51, Каземіро, 80

Вилучення: Верратті, 66

Наступного дня, 7 березня, склалася дещо ідентична ситуація, коли англійська команда мала впевнену перевагу після першо виїздної гри. Тільки цього разу "МанСіті" після перемоги 4:0 над "Базелем" на виїзді, вирішив вдатися до ротації. Місце у старті отримав і українець Олександр Зінченко.

Та попри статус фаворита, команда з Манчестера дещо неочікувано поступилася швейцарській команді. Хоча "блакитні" забили гол вже на 8 хвилині. Та Мохаммед Ельюнуссі на 17 хвилині, і Міхаель Ланг на 17 хвилині принесли перемогу гостям. Вона вже нічого не змінила у цій парі, окрім престижу для одних та причини задуматися для інших

Манчестер Сіті – Базель 1:2 (за сумою двох матчів – 5:2)

Голи: Жезус, 8 – Ельюнуссі, 17, Ланг, 71.

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Третя з п’яти англійських команд, які вийшли в 1/8 Ліги чемпіонів, проводила свій матч на лондонському "Уемблі". "Тоттенхем" забезпечив собі доволі непоганий рахунок після першого матчу проти "Ювентуса" в Італії, коли команди зіграли у 2:2. Однак цю перевагу гравці Маурісіо Почеттіно не зуміли перетворити на прохід у наступну стадію турніру. Хоча саме Хін Мін Сон вивів господарів вперед ще у першому таймі на 39 хвилині. Та все з ніг на голову стало за три хвилини другого тайму. Спочатку на 64 хвилині Гонсало Ігуаін скористався помилкою захисту, коли пробив з близької відстанні по воротах Уго Льоріса, а вже на 67 хвилині "Юве" вийшов вперед зусиллям Паоло Дібала. Тож саме "Стара синьора" проходить далі у Лізі чемпіонів.

Тоттенхем – Ювентус 1:2 (за сумою двох матчів – 3:4)

Голи: Сон, 39 – Ігуаін, 64, Дібала, 67

Буффон та Кьєлінні і грі проти "Тоттенхема"

Всі свої сподівання українці 13 березня покладали на "Шахтар". Донецька команда відправилася до Риму на гру проти місцевої "Роми" після перемоги у Харкові. Все, що треба було зробити – не програти на виїзді. Не склалося. Єдиний гол Едіна Джеко вивів саме "вовків" у чвертьфінал.

Рома – Шахтар 1:0 (за сумою двох матчів – 2:2, Рома проходить далі за правилом виїзного голу)

Гол: Джеко, 52

Вилучення: Ордець, 79

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13 березня Англія втратила ще одну команду в Лізі чемпіонів, яка дещо повторила "успіх" "Тоттенхема". "Манчестер Юнайтед" перший матч проти "Севільї" на виїзд зіграв у безгольову нічию. Але програв вдома. Героєм поєдинку став Віссам Бен-Єддер, який забив гол вже за хвилину, як вийшов на поле на заміну. Ще за чотири хвилини він відзначився дублем. Гол Ромелу Лукаку ситуацію не врятував, тож "червоні диволи" покинули єврокубки.

Манчестер Юнайтед – Севілья 1:2 (за сумою двох матчів 1:2)

Голи: Лукаку, 84 – Бен-Єддер, 74, 78

14 березня "Баварія" на матч проти "Бешикташа" відправилася у статусі відвертого фаворита. Домашня перемога 5:0 навряд чи давала підстави сумніватися у проході саме німецького клубу. Однак свій високий статус мюнхенці підтвердили і в Туреччині. Спочатку відзначився Тіагу Алькантара, згодом у другому таймі м’яч у власні ворота зрізав Гекхан Гьонюл. Правда після цього Вагнер Лав скоротив відставання, однак Сандро Вагнер, який вийшов на заміну, встановив остаточний рахунок матчу.

Найцікавіше, що відбулося у цьому матчі, окрім голів, – рудий кіт, чрез який суддя був змушений зупинити гру.

Бешикташ – Баварія 1:3 (за сумою двох матчів 1:8)

Голи: Вагнер Лав, 59 – Алькантара, 18, Гьонюл, 46 (автогол), Вагнер, 84.

Одна з найцікавіших пар 1/8 Ліги чемпіонів "Барселона" та "Челсі" вирішувати, хто з них достойний проти у чвертьфінал, відклали на сам кінець. Хоча після виїзної нічиї більше шансів було саме у "Барселони", що і доказали іспанці. Ліонель Мессі забив перший гол вже на третій хвилині зустрічі. Згодом він допоміг відзначитися Усману Дембеле. А вже у другому таймі оформив дубль та забив свій сотий гол у Лізі чемпіонів

Барселона – Челсі 3:0 (за сумою двох матчів 4:1)

Голи: Мессі, 3,63, Дембеле, 20

Таким чином у чвертьфінал пройшли "Ліверпуль", "Реал", "Манчестер Сіті", "Ювентус", "Рома", "Севілья", "Баварія" та "Барселона". Україна втратила свого єдиного представника на цій стадії турніру.

Варто додати, що жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів проведе головний тренер збірної України Андрій Шевченко. Жеребкування відбудеться в Ньоні 16 березня, початок – о 14.00. Перші матчі чвертьфіналу пройдуть 3 і 4 квітня, матчі-відповіді – 10 і 11 квітня.