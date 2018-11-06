У вівторок, 6 листопада, були зіграні перші матчі четвертого туру Ліги чемпіонів. Результати матчів – на сайті 24 Каналу.

Црвена Звезда – Ліверпуль 2:0

Голи: Павков, 22, 29

Розпочався тур одразу із сенсації. Фаворит зустрічі у Сербії "Ліверпуль" поступився місцевій "Црвені Звезді". Гостей двічі засмутив нападник Павков, який у першому випадку відзначився після подачі з кутового, а згодом забив з-за меж штрафного майданчика.

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Після цієї поразки шанси "ЛІверпуля" вийти з групи з першого місця значно погіршилися.

Монако – Брюгге 0:4

Голи: Ванакен, 12, 17 (пен), Веслі, 24, Вормер, 85

Не менш сенсаційно закінчився матч і в Монако. Команда з князівства зазнала розгромної поразки 0:4. Три голи монегаски пропустили ще до середини першого тайму. Команда вже пропустила десять голів у Лізі чемпіонів.

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