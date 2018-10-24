У вівторок, 23 жовтня, відбулися перші матчі третього туру Ліги чемпіонів. У цьому турі зіграв і донецький "Шахтар", який приймав "Манчестер Сіті". І зазнав розгромної поразки.

АЕК – Баварія 0:2

Голи: Мартінес, 61, Левандовскі, 63 У цьому матчі за грецький клуб зіграв український захисник Дмитро Чигринський. Але як слід допомогти своїй команді він не зумів. АЕК за дві хвилини пропустив двічі від "Баварії" та програв у підсумку. Відеоогляд матчу АЕК – Баварія Янг Бойз – Валенсія 1:1

Голи: Оаро, 55 (пен) – Батшуаї, 26 Відеоогляд матчу Янг Бойз – Валенсія Шахтар – Манчестер Сіті 0:3

Голи: Д. Сілва, 30, Ляпорт, 35, Б. Сілва, 70 Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів матчу Реал – Вікторія 2:1

Голи: Бензема, 11, Марселу, 55 – Грошовскі, 79 Відеоогляд матчу Реал – Вікторія Хоффенхайм – Ліон 3:3

Голи: Крамарич, 33, 47, Джоелінтон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67 Видеоогляд матчу Хоффенхайм – Ліон Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1

Гол: Дібала, 17 Читайте також: "Ювентус" на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед": відеоогляд матчу Аякс – Бенфіка 1:0

Гол: Мазраві, 90+2 Відеоогляд матчу Аякс – Бенфіка Рома – ЦСКА 3:0

Голи: Джеко, 30, 43, Ундер, 50 Читайте також: Російського фаната ЦСКА зарізали перед матчем з "Ромою" Відеоогляд матчу Рома – ЦСКА