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      Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 23 жовтня

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      Ліга чемпіонів результати матчів 23 жовтня
      Ліга чемпіонів результати матчів 23 жовтня

      У вівторок, 23 жовтня, відбулися перші матчі третього туру Ліги чемпіонів. У цьому турі зіграв і донецький "Шахтар", який приймав "Манчестер Сіті". І зазнав розгромної поразки.

      АЕК – Баварія 0:2
      Голи: Мартінес, 61, Левандовскі, 63

      У цьому матчі за грецький клуб зіграв український захисник Дмитро Чигринський. Але як слід допомогти своїй команді він не зумів. АЕК за дві хвилини пропустив двічі від "Баварії" та програв у підсумку.

      Відеоогляд матчу АЕК – Баварія

       

      Янг Бойз – Валенсія 1:1
      Голи: Оаро, 55 (пен) – Батшуаї, 26

      Відеоогляд матчу Янг Бойз – Валенсія

       

      Шахтар – Манчестер Сіті 0:3
      Голи: Д. Сілва, 30, Ляпорт, 35, Б. Сілва, 70

      Читайте також: Шахтар – Манчестер Сіті: відео голів матчу

      Реал – Вікторія 2:1
      Голи: Бензема, 11, Марселу, 55 – Грошовскі, 79

      Відеоогляд матчу Реал – Вікторія

      Хоффенхайм – Ліон 3:3
      Голи: Крамарич, 33, 47, Джоелінтон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67

      Видеоогляд матчу Хоффенхайм – Ліон

       

      Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
      Гол: Дібала, 17

      Читайте також: "Ювентус" на виїзді обіграв "Манчестер Юнайтед": відеоогляд матчу

      Аякс – Бенфіка 1:0
      Гол: Мазраві, 90+2

      Відеоогляд матчу Аякс – Бенфіка

       

      Рома – ЦСКА 3:0
      Голи: Джеко, 30, 43, Ундер, 50

      Читайте також: Російського фаната ЦСКА зарізали перед матчем з "Ромою"

      Відеоогляд матчу Рома – ЦСКА

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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