Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 23 жовтня
У вівторок, 23 жовтня, відбулися перші матчі третього туру Ліги чемпіонів. У цьому турі зіграв і донецький "Шахтар", який приймав "Манчестер Сіті". І зазнав розгромної поразки.
АЕК – Баварія 0:2
Голи: Мартінес, 61, Левандовскі, 63
У цьому матчі за грецький клуб зіграв український захисник Дмитро Чигринський. Але як слід допомогти своїй команді він не зумів. АЕК за дві хвилини пропустив двічі від "Баварії" та програв у підсумку.
Відеоогляд матчу АЕК – Баварія
Янг Бойз – Валенсія 1:1
Голи: Оаро, 55 (пен) – Батшуаї, 26
Відеоогляд матчу Янг Бойз – Валенсія
Шахтар – Манчестер Сіті 0:3
Голи: Д. Сілва, 30, Ляпорт, 35, Б. Сілва, 70
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Реал – Вікторія 2:1
Голи: Бензема, 11, Марселу, 55 – Грошовскі, 79
Відеоогляд матчу Реал – Вікторія
Хоффенхайм – Ліон 3:3
Голи: Крамарич, 33, 47, Джоелінтон, 90+2 – Траоре, 27, Ндомбеле, 59, Депай, 67
Видеоогляд матчу Хоффенхайм – Ліон
Манчестер Юнайтед – Ювентус 0:1
Гол: Дібала, 17
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Аякс – Бенфіка 1:0
Гол: Мазраві, 90+2
Відеоогляд матчу Аякс – Бенфіка
Рома – ЦСКА 3:0
Голи: Джеко, 30, 43, Ундер, 50
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Відеоогляд матчу Рома – ЦСКА