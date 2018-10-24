Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 24 жовтня
У середу, 24 жовтня, заплановано вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів. Серед цих матчів виділяється протистояння "Барселони" та "Інтера", матч ПСЖ проти "Наполі", а також гра дортмундської "Боруссії" з "Атлетіко".
Тур розпочався з двох матчів – ПСВ приймав "Тоттенхем", а "Брюгге" – "Монако". Обидва матчі закінчилися у нічию, а у першому ще й сталося вилучення – червону картку отримав воротар.
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ПСВ – Тоттенхем 2:2
Голи: Лосано, 30, де Йонг, 87 – Лукас, 39, Кейн, 55
Вилучення: Льоріс, 79
Відео моментів матчу ПСВ – Тоттенхем
Брюгге – Монако 1:1
Голи: Веслі, 39 – Сілла, 32
Відео моментів матчу Брюгге – Монако
Барселона – Інтер 2:0
Голи: Рафінья, 32, Альба, 83
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Локомотив – Порту 1:3
Голи: Міранчук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47
Нереалізований пенальті: Фернандеш (Локомотив)
Вилучення: Квірквелія: 76
Відеоогляд матчу Локомотив – Порту
Ліверпуль – Црвена Звезда 4:0
Голи: Фірміно, 20, Салах, 45, 51, Мане, 80
Нереалізований пенальті: Мане, 76
Відео моментів матчу Ліверпуль – Црвена Звезда
ПСЖ – Наполі 2:2
Голи: Руй, 61 (авт), Ді Марія, 90+3 – Інсіньє, 29, Мертенс, 77
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Галатасарай – Шальке 0:0
У цьому матчі українець Євген Коноплянка зіграв 77 хвилин. За цей час він тричі міг забивати у ворота "Галатасараю", але матч так і закінчився без забитих голів.
Відео моментів матчу Галатасарай – Шальке
Боруссія – Атлетіко 4:0
Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83
Відеоогляд матчу Боруссія – Атлетіко