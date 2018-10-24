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      Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 24 жовтня

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      Ліга чемпіонів результати матчів 24 жовтня
      Ліга чемпіонів результати матчів 24 жовтня

      У середу, 24 жовтня, заплановано вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів. Серед цих матчів виділяється протистояння "Барселони" та "Інтера", матч ПСЖ проти "Наполі", а також гра дортмундської "Боруссії" з "Атлетіко".

      Тур розпочався з двох матчів – ПСВ приймав "Тоттенхем", а "Брюгге" – "Монако". Обидва матчі закінчилися у нічию, а у першому ще й сталося вилучення – червону картку отримав воротар.

      Читайте також: Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 23 жовтня

      ПСВ – Тоттенхем 2:2
      Голи: Лосано, 30, де Йонг, 87 – Лукас, 39, Кейн, 55
      Вилучення: Льоріс, 79

      Відео моментів матчу ПСВ – Тоттенхем

       

      Брюгге – Монако 1:1
      Голи: Веслі, 39 – Сілла, 32

      Відео моментів матчу Брюгге – Монако

       

      Барселона – Інтер 2:0
      Голи: Рафінья, 32, Альба, 83

      Читайте також: Барселона – Інтер: відео голів

      Локомотив – Порту 1:3
      Голи: Міранчук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47
      Нереалізований пенальті: Фернандеш (Локомотив)
      Вилучення: Квірквелія: 76

      Відеоогляд матчу Локомотив – Порту

       

      Ліверпуль – Црвена Звезда 4:0
      Голи: Фірміно, 20, Салах, 45, 51, Мане, 80
      Нереалізований пенальті: Мане, 76

      Відео моментів матчу Ліверпуль – Црвена Звезда

       

      ПСЖ – Наполі 2:2
      Голи: Руй, 61 (авт), Ді Марія, 90+3 – Інсіньє, 29, Мертенс, 77

      Читайте також: ПСЖ – Наполі: відео голів

      Галатасарай – Шальке 0:0

      У цьому матчі українець Євген Коноплянка зіграв 77 хвилин. За цей час він тричі міг забивати у ворота "Галатасараю", але матч так і закінчився без забитих голів.

      Відео моментів матчу Галатасарай – Шальке

       

      Боруссія – Атлетіко 4:0
      Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

      Відеоогляд матчу Боруссія – Атлетіко

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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