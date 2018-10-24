У середу, 24 жовтня, заплановано вісім матчів третього туру Ліги чемпіонів. Серед цих матчів виділяється протистояння "Барселони" та "Інтера", матч ПСЖ проти "Наполі", а також гра дортмундської "Боруссії" з "Атлетіко".

Тур розпочався з двох матчів – ПСВ приймав "Тоттенхем", а "Брюгге" – "Монако". Обидва матчі закінчилися у нічию, а у першому ще й сталося вилучення – червону картку отримав воротар.

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ПСВ – Тоттенхем 2:2

Голи: Лосано, 30, де Йонг, 87 – Лукас, 39, Кейн, 55

Вилучення: Льоріс, 79

Відео моментів матчу ПСВ – Тоттенхем

Брюгге – Монако 1:1

Голи: Веслі, 39 – Сілла, 32

Відео моментів матчу Брюгге – Монако

Барселона – Інтер 2:0

Голи: Рафінья, 32, Альба, 83

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Локомотив – Порту 1:3

Голи: Міранчук, 38 – Марега, 26, Еррера, 35, Корона, 47

Нереалізований пенальті: Фернандеш (Локомотив)

Вилучення: Квірквелія: 76

Відеоогляд матчу Локомотив – Порту

Ліверпуль – Црвена Звезда 4:0

Голи: Фірміно, 20, Салах, 45, 51, Мане, 80

Нереалізований пенальті: Мане, 76

Відео моментів матчу Ліверпуль – Црвена Звезда

ПСЖ – Наполі 2:2

Голи: Руй, 61 (авт), Ді Марія, 90+3 – Інсіньє, 29, Мертенс, 77

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Галатасарай – Шальке 0:0

У цьому матчі українець Євген Коноплянка зіграв 77 хвилин. За цей час він тричі міг забивати у ворота "Галатасараю", але матч так і закінчився без забитих голів.

Відео моментів матчу Галатасарай – Шальке

Боруссія – Атлетіко 4:0

Голи: Вітсель, 38, Геррейро, 73, 89, Санчо, 83

Відеоогляд матчу Боруссія – Атлетіко