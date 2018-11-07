Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 7 листопада
У середу, 7 листопада, було зіграно вісім матчів групового етапу Ліги чемпіонів.
Валенсія – Янг Бойз 3:1
Голи: Міна, 14, 42, Солер, 56
Вилучення: Саного, 76 (Янг Бойз)
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ЦСКА Москва – Рома 1:2
Голи: Сігурдссон, 50 – Манолас, 4, Пеллегріні, 59
Вилучення: Магнуссон, 56 (ЦСКА)
Джерело: 24 Канал
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