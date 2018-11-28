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      Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 28 листопада

      64 Читать новость на русском
      Ліга чемпіонів відео голів матчів 28 листопада
      Ліга чемпіонів відео голів матчів 28 листопада

      У середу, 28 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги чемпіонів. Розпочалося все матчами в Москві та Мадриді.

      Атлетіко – Монако 2:0
      Голи: Коке, 2, Грізман, 24
      Нереалізований пенальті: Фалькао, 83 (Монако)
      Вилучення: Савіч, 82 (Атлетіко)

      Локомотив – Галатасарай 2:0
      Голи: Донк, 43 (авт), Ігнатьєв, 54

       

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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