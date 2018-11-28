Ліга чемпіонів: відео голів та результати матчів 28 листопада
У середу, 28 листопада, було зіграно чергові матчі Ліги чемпіонів. Розпочалося все матчами в Москві та Мадриді.
Атлетіко – Монако 2:0
Голи: Коке, 2, Грізман, 24
Нереалізований пенальті: Фалькао, 83 (Монако)
Вилучення: Савіч, 82 (Атлетіко)
Локомотив – Галатасарай 2:0
Голи: Донк, 43 (авт), Ігнатьєв, 54
Джерело: 24 Канал
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