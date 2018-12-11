У вівторок, 11 грудня, було зіграно вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів.

"Галатасарай" на власному полі влаштував голепад з "Порту". Гості перемагали 3:1, однак дозволили турецьким футболістам скоротити рахунок. Нічию для стамбульців міг вирвати Фегулі, однак йому не вдалося реалізувати пенальті.

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Галатасарай Порту 2:3

Голи: Фегулі 45+1 (пен.), Дердійок, 65 – Феліпе, 17, Марега, 42, Олівейра, 57

Незабитий пенальті: Фегулі, 67 (Гал.)

"Шальке" Євгена Коноплянки, який вийшов у старті німецького клубу, змогло перемогти російський "Локомотив". У компенсований арбітром час єдиний гол у матчі забив Шопф. Євген Коноплянка зіграв увесь матч.

Шальке Локомотив 1:0

Голи: Шопф, 90+1

Каталонська "Барселона" зіграла внічию з "Тоттенхемом". Результат дозволив "шпорам" пройти до 1/8. Успіху англійців посприяло те, що свій матч не виграв "Інтер". Каталонці ще раніше забронювали собі місце в плей-офф.

Барселона Тоттенхем 1:1

Голи: Дембеле, 7 – Моура, 85

Інтер ПСВ 1:1

​Голи: Ікарді, 73 – Лосано, 13

Нічия "Атлетіко" в матчі з бельгійським "Брюгге" дозволила "Боруссії" Д виграти групу. Німці на виїзді здолали французьке "Монако" завдяки двом голам португальця Геррейро.

Брюгге Атлетіко 0:0

Монако Боруссія Д 0:2

Голи: Геррейро, 15, 88

У групі "смерті" також визначилися команди, які навесні гратимуть у Лізі чемпіонів. Французький ПСЖ завдав сербській "Црвені Звезді" першої домашньої поразки. Такий результат дозволив французам виграти групу. Друге місце зайняв "Ліверпуль". Англійці вдома мінімально перемогли "Наполі" завдяки голу Салаха.

Ліверпуль Наполі 1:0

Голи: Салах, 34

Црвена Звезда ПСЖ 1:4

Голи: Гобеліч, 56 – Кавані, 10, Неймар, 40, Маркіньос, 74, Мбаппе, 90+2

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