Ліга чемпіонів 2018/2019: огляд всіх матчів 12.12.2018

У середу, 12 грудня, було зіграно вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Не обійшлося без сенсаційних результатів.

Вікторія – Рома 2:1

Голи: Коваржик, 62, Чорі, 72 – Ундер, 68

Вилучення: Пеллегріні, 90+2 (Рома) Реал – ЦСКА 0:3

Голи: Чалов, 37, Щенніков, 43, Сігурдссон, 73 Попри сенсаційну перемогу над "Реалом", московський ЦСКА вилетів з єврокубків – у плей-офф Ліги Європи пройшла чеська "Вікторія". Читайте також: ЦСКА сенсаційно розгромив "Реал" у Лізі чемпіонів, але вилетів з турніру: відео голів