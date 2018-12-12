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      СТРІЛЯНИНА У СТРАСБУРЗІ 11 ГРУДНЯ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ РОМАН НАСІРОВ
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      Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 12 грудня

      292 Читать новость на русском
      Ліга чемпіонів 2018/2019: огляд всіх матчів 12.12.2018
      Відео голів Ліги чемпіонів 12 грудня

      У середу, 12 грудня, було зіграно вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Не обійшлося без сенсаційних результатів.

      Вікторія – Рома 2:1
      Голи: Коваржик, 62, Чорі, 72 – Ундер, 68
      Вилучення: Пеллегріні, 90+2 (Рома)

       

      Реал – ЦСКА 0:3
      Голи: Чалов, 37, Щенніков, 43, Сігурдссон, 73

      Попри сенсаційну перемогу над "Реалом", московський ЦСКА вилетів з єврокубків – у плей-офф Ліги Європи пройшла чеська "Вікторія".

      Читайте також: ЦСКА сенсаційно розгромив "Реал" у Лізі чемпіонів, але вилетів з турніру: відео голів

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів
      Джерело: 24 Канал
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