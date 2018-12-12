Ліга чемпіонів 2018/2019: огляд всіх матчів 12.12.2018

Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 12 грудня
У середу, 12 грудня, було зіграно вісім матчів 6 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Не обійшлося без сенсаційних результатів.
Вікторія – Рома 2:1
Голи: Коваржик, 62, Чорі, 72 – Ундер, 68
Вилучення: Пеллегріні, 90+2 (Рома)
Реал – ЦСКА 0:3
Голи: Чалов, 37, Щенніков, 43, Сігурдссон, 73
Попри сенсаційну перемогу над "Реалом", московський ЦСКА вилетів з єврокубків – у плей-офф Ліги Європи пройшла чеська "Вікторія".
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Джерело: 24 Канал
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