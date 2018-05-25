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Ліга Чемпіонів: для забезпечення безпеки долучаться поліцейські з цілого світу

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Уболівальники з усього світу переповнюють вулиці української столиці аби підтримати найкращі клуби Європи у протистоянні року. Цього разу у чоловічому Фіналі гратиме мадридський "Реал" та англійський "Ліверпуль".

Місто вже звітує про повну готовність до проведення надвідповідального поєдинку, оскільки ця подія може змінити іміджу України і в позитивну і в негативну сторону.

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Допомогти з безпекою нашим правоохоронцям приїдуть по шестеро офіцерів поліції Англії та Іспанії. Під час проведення матчів світового рівня існує практика ділитись між країнами інформацією, скільки фанатів приїде.

Територію навколо і всередині стадіону "Олімпійський" охоронятимуть посилено. Стадіон повністю відремонтували, покращили відеосистему. З її допомогою виявлятимуть порушників, спершу їх заспокоюватимуть стюарди. А якщо ж у хід підуть кулаки, чи уболівальники вибіжать на поле, приєднаються правоохоронці.

Коли "Дніпро" пройшов у фінал Ліги Європи поліцейські уболівальників спинити не змогли. А от німецькі правоохоронці з аналогічною проблемою під час фіналу Кубка Німеччини минулого тижня впорались. Досвід навчив місцеву поліцію грати на випередження.

Оскільки поліції не можна бути на стадіоні під час поєдинків, бо за безпекою слідкують стюарди, ми вийшли з ситуації хитро. Використали спеціальні рови між трибунами і стадіоном, які раніше були призначені для медіакабелів, і коли напруга зросла, а навала ультрасів кинулась на поле, ми були тут як тут. Якби ми були далеко, то не встигли б їх зупинити, – полковник другого відділку поліції Берліна Хейко Хомолла.

Того дня затримали 24 порушників. Головний стадіон Берліна має досвід проведення поєдинків матчів чемпіонатів світу, і звісно ж фіналу ліги чемпіонів. Зокрема у травні 2015 році тут за титул чемпіонів змагалися "Барселона" і "Ювентус".

Порушників оформлюють і передають прокуратурі, яка і визначить міру покарання – від заборони входу на стадіон, до штрафу і ув’язнення.

Найстрашніше для фаната заборона входу на стадіон, але загалом були і випадки судових процесів через порушення федеральної відповідальності,
– додав Хомолла.

На "Олімпійському" ж в Україні сподіваються, що затриманих не буде. Аби запобігти сутичкам у місті фанати різних команд прибувають у різні аеропорти та термінали. Місця збору фанатів також різні – англійців у парку Шевченка, а іспанців – біля палацу спорту.

Правоохоронці також чергують у фан-зонах, біля готелів, розважальних місць. Самих уболівальників просять бути обачними, не піддаватись на провокації і просто насолоджуватись святом футболу.

Теги: Новини України Новини спорту Ліга чемпіонів Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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