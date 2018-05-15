Ліга Чемпіонів: київських правоохоронців вчили стримувати розгніваних вболівальників

На стадіоні НСК "Олімпійський" відбулись навчання, під час яких правоохоронці відпрацьовували різні сценарії подій, які можуть виникнути під час проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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Згідно із повідомленням, у навчаннях взяли участь гвардійці 25-ї бригади охорони громадського порядку Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ, представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всього були задіяні близько 400 військовослужбовців Національної гвардії України, які брали активну участь, імітуючи розгніваних вболівальників,

– зазначив заступник командира бригади по громадській безпеці, полковник Олександр Гриценко.

Подібні навчання дають можливість відпрацювати дії правоохоронців у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА між "Реалом" та "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на столичному НСК "Олімпійський". Загалом, чекають на 30 тисяч уболівальників.



До слова, фанати запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, щоб забезпечення житлом гостей Києва на час фіналу Ліги Чемпіонів.