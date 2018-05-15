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КРИМСЬКИЙ МІСТ ОБШУКИ В КИЇВСЬКОМУ ОФІСІ "РИА НОВОСТИ" ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Ліга Чемпіонів: київських правоохоронців вчили стримувати розгніваних вболівальників

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Навчання на НСК
Навчання на НСК "Олімпійський" перед матчем Ліги Чемпіонів / Прес-служба НГУ

На стадіоні НСК "Олімпійський" відбулись навчання, під час яких правоохоронці відпрацьовували різні сценарії подій, які можуть виникнути під час проведення фінальних матчів Ліги Чемпіонів.

Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії України.

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Згідно із повідомленням, у навчаннях взяли участь гвардійці 25-ї бригади охорони громадського порядку Північного оперативно-територіального об’єднання НГУ, представники Національної поліції та Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Всього були задіяні близько 400 військовослужбовців Національної гвардії України, які брали активну участь, імітуючи розгніваних вболівальників,
– зазначив заступник командира бригади по громадській безпеці, полковник Олександр Гриценко.

Подібні навчання дають можливість відпрацювати дії правоохоронців у випадку виникнення надзвичайних ситуацій.

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Нагадаємо, фінальний матч Ліги Чемпіонів УЄФА між "Реалом" та "Ліверпулем" відбудеться 26 травня на столичному НСК "Олімпійський". Загалом, чекають на 30 тисяч уболівальників.

До слова, фанати запустили флешмоб #FreeKyivCouch4Fans, щоб забезпечення житлом гостей Києва на час фіналу Ліги Чемпіонів.

Теги: Новини України Новини політики Поліція Новини спорту Новини Києва Ліга чемпіонів Нацгвардія Реал – Ліверпуль
Джерело: 24 Канал
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