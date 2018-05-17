Ліга чемпіонів у Києві: вперше в історії УЄФА дала дозвіл на публічний показ фіналу

Фінал Ліги чемпіонів вперше в історії можна буде переглянути публічно на Контрактовій площі у Києві.

Таку приємну новину на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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Матч зможуть переглянути не лише ті, кому пощастило придбати квитки на фінал Ліги чемпіонів у Києві.

26 травня на Контрактовій площі в столиці близько 15 тисяч вболівальників зможуть подивитися на великому екрані матч, в якому зійдуться "Ліверпуль" з "Реалом". І відчути атмосферу великого футбольного свята!

– анонсував Віталій Кличко.

Він зазначив, що це вперше в історії фіналу Ліги чемпіонів УЄФА погодило його публічний перегляд.

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Фінал Ліги чемпіонів відбудеться в суботу, 26 травня, в Києві. У головному матчі зійдуться іспанський "Реал" та англійський "Ліверпуль".