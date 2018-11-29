Ліга чемпіонів: які команди гарантували собі місце у плей-офф, а які вже вилетіли

У середу, 28 листопада, були зіграні останні матчі п’ятого туру Ліги чемпіонів. За один тур до закінчення групового етапу вже є команди, які гарантували собі місце у плей-офф. А є ті, які вилетіли з турніру.

Група A

Перемога іспанського "Атлетіко" над ""Монако", та нічия німецької "Боруссії" з бельгійським "Брюгге" вже все визначила у цій групі. "Атлетіко" та "Боруссії" виступлять у плей-офф ліги чемпіонів, "Брюгге" зіграє у плей-офф Ліги Європи. Клуб російського олігарха "Монако" ж вилітає з єврокубків. Єдине питання у цій групі – на яких позиціях фінішують "Атлетіко" та "Боруссія", поки в іспанської команди 12 очок і матч на виїзді проти "Брюгге". Клуб з Дортмунда очікує вояж до "Монако".

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Група B

У цьому квартеті відомо ім’я лише одного учасника плей-офф Ліги чемпіонів – це іспанська "Барселона". Команда зайняла перше місце. Натомість за другу позицію поборються англійським "Тоттенхем" та італійський "Інтер". В обох команд по сім очок. От тільки "Інтер" в останньому турі прийматиме на власному полі ПСВ, у той час як "Тоттенхем" зіграє проти "Барселони" в Іспанії.

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Група C

Найбільш заплутана (відтак з найбільшою інтригою) група. Тут відомо лише те, що сербська "Црвена Звезда" не зможе пробитися у плей-офф Ліги чемпіонів. У той час як італійський "Наполі", французький ПСЖ та англійський "Ліверпуль" мають шанси. Хто з цих трьох команди займе два місця у плей-офф визначиться 11 грудня – "Ліверпуль" прийматиме "Наполі", а ПСЖ відправиться на матч до Сербії. "Црвені Звезді" ж треба цей матч вигравати, щоб мати шанс на вихід у плей-офф Ліги Європи. Хоча і цього може не вистачити.

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Група D

Тут вже відомі дві команди, які весною гратимуть у плей-офф Ліги чемпіонів – це португальський "Порту" та німецький "Шальке" Євгена Коноплянки. Команди стали недоступні для турецького "Галатасарая" та російського "Локомотива".

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Група E

Ще один квартет, в якому майже все зрозуміло. Єдине питання – з якого місця німецька "Баварія" та голландський "Аякс" вийдуть з групи. Це команди вирішать в очній зустрічі у Амстердамі 12 грудня. Португальська "Бенфіка" ж зіграє у плей-офф Ліги Європи, а грецький АЕК Дмитра Чигринського ганебно покидає євротурнір – п’ять поразок у п’яти матчах та криваві заворушення на трибунах.

Група F

Квартет, який найбільше цікавить українських шанувальників футболу. Адже саме тут виступає донецький "Шахтар". І зберігає шанси на участь у плей-офф Ліги чемпіонів. Але для цього треба у останньому матчі лише перемагати вдома французький "Ліон".

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Поки собі місце у наступному раунді гарантував лише англійський "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко.

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Група G

Тут теж все вже визначено – іспанський "Реал" та італійська "Рома" крокують далі, чеська "Вікторія" та російський ЦСКА визначають невдаху групи. Поки в останніх по чотири очки, але "Вікторія" перемогла московську команду на виїзді, а вдома зіграла у нічию. Тож чеській команді буде достатньо зіграти не гірше, аніж ЦСКА.

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Група H

Ще одна група, де вже все визначено – італійський "Ювентус" та англійський "Манчестер Юнайтед" пройшли далі, іспанська "Валенсія" продовжить боротьбу у Лізі Європи. Швейцарський "Янг Бойз" вилітає.

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Варто зазначити, що останній тур Ліги чемпіонів відбудеться 11 та 12 грудня. Відео голів та огляди матчів – на сайті 24 Каналу.