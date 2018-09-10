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Ліга чемпіонів змінює прописку: фінал головного турніру Європи можуть провести у США

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Кубок Ліги чемпіонів УЄФА можуть розіграти у США
Кубок Ліги чемпіонів УЄФА можуть розіграти у США / 24 Канал

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА – найпрестижнішого турніру між європейськими клубами може відбутись на території США.

Про таку перспективу заявив засновник групи мультимедійних комунікацій в Іспанії Mediapro Хауме Роурес, пише спортивне видання As.com.

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За його словами, УЄФА веде переговори про можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів у Нью-Йорку.

Переговори тривають. Розглядається можливість проведення фіналу Ліги чемпіонів в Нью-Йорку,
– зазначив медіамагнат.

Іспанець пояснив, що таким чином організація підтримує філософію керівників Ла-Ліги, які уклали контракт щодо проведення матчів Прімери на території країн Північної Америки.

Варто зазначити, що раніше президент УЄФА Александер Чеферін запевнив, що до 2024 року матчі Ліги чемпіонів проводитимуться у Європі.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Чемпіонат світу з футболу у 2026 році прийматимуть одразу три країни Північної Америки: США, Канада та Мексика.

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Теги: Спорт Нью-Йорк Футбол Новини США Ліга чемпіонів
Джерело: 24 Канал
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