00:37
14 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
17°C
32°C 17°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. По щучому велінню Путіна. Шойгу лякає їжака
Вєсті Кремля
20:51, 13 серпня
Вєсті.UA. Таємниця скандального Ляшка. Знищення Медведчука
Вєсті.UA
20:49, 13 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ліга чемпіонів знову в Києві: "Динамо" прийме "Славію"

71 Читать новость на русском

14 серпня "Динамо" прийме "Славію" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.

У першій зустрічі команди розійшлися миром 1:1. Зіграти по іншому динамівцям допоможуть Микола Шапаренко і срібний призер Мундіалю Йосип Піварич.

Читайте також: Динамо – Славія: прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів

Гравці повернулися до тренувань і працюють в загальній групі. А от від атакувальних футболістів Олександр Хацкевич очікує, що вони будуть жалити не гірше, ніж празькі оси.

Нам треба буде жалити, як оси, і бути більш агресивними,
– заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.

Нагадаємо, на матчі київського "Динамо" проти "Славії" один із секторів НСК "Олімпійський" буде порожнім. Таке рішення прийнято Дисциплінарним комітетом УЄФА.

Теги: Футбол Новини спорту Динамо
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за 13 серпня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
13 серпня, 23:00 На що прицілився Медведчук, повертаючись в українську політику
Сергій Лещенко
Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
13 серпня, 22:02 Головні новини 13 серпня: в Україну їде місія МВФ, продовження скандалу з фільмом про Стуса
Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
13 серпня, 22:00 Cенцова для Путіна не існує, але він був змушений вислухати вимогу Макрона
Блог Медіа
"Це не злочин", або Як Трамп "українського процесу" над Манафортом злякався
13 серпня, 21:02 "Це не злочин", або Як Трамп "українського процесу" над Манафортом злякався
Борис Немировський
Співзасновник Veterano Coffee: Головне у бізнесі – люди. Так само, як і на війні
13 серпня, 20:01 Співзасновник Veterano Coffee: Головне у бізнесі – люди. Так само, як і на війні
Євгенія Мазур
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
"Тампа-Бей" перемогла втретє поспіль
 28 лютого 2011 , 14:35
Відбіркові матчі футбольного турніру Олімпіади–2012 перенесли з Ємену в Австралію
 6 червня 2011 , 13:14
Офіційно: услід за Вальдесом вибув Піке. ВІДЕО
 2 квітня 2014 , 07:24
Легенда "Барси" може очолити конкурентів України, "Баварія" відпускає вінгера
 18 листопада 2014 , 16:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук