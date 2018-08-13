Ліга чемпіонів знову в Києві: "Динамо" прийме "Славію"
14 серпня "Динамо" прийме "Славію" у матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів.
У першій зустрічі команди розійшлися миром 1:1. Зіграти по іншому динамівцям допоможуть Микола Шапаренко і срібний призер Мундіалю Йосип Піварич.
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Гравці повернулися до тренувань і працюють в загальній групі. А от від атакувальних футболістів Олександр Хацкевич очікує, що вони будуть жалити не гірше, ніж празькі оси.
Нам треба буде жалити, як оси, і бути більш агресивними,
– заявив головний тренер "Динамо" Олександр Хацкевич.
Нагадаємо, на матчі київського "Динамо" проти "Славії" один із секторів НСК "Олімпійський" буде порожнім. Таке рішення прийнято Дисциплінарним комітетом УЄФА.