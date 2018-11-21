Ліга націй: відео голів та результати матчів 20 листопада
У вівторок, 20 листопада, у рамках Ліги націй було зіграно ряд матчів національних збірних.
Португалія – Польща 1:1
Голи: А.Сілва, 33 – Милик 66 (пен.)
Вилучення: Перейра, 63
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Для Польщі цей матч також не мав ніякого турнірного значення, адже навіть теоретично вона не могла наздогнати Італію. Таким чином, польська команда у наступному розіграші Ліги націй виступатиме в Лізі В.
Швеція – Росія 2:0
Голи: Лінделеф, 41, Берг, 72
Збірна Швеції з потрібним для себе рахунком 2:0 обіграла збірну Росії та завдяки перевазі в очних зустрічах підвищилась у класі. Росія, для якої вистачало і нічиєї для виходу в Лігу А, посіла друге місце та залишилась у Лізі В.
Мальта – Фарерські острови 1:1
Голи: Корбалан, 4 – Юнсен, 3
Нічийний підсумок 1:1 був на руку фарерським футболістам, адже Мальта в результаті відстала на два очки і замкнула таблицю групи D3 Ліги націй.
Косово – Азербайджан 4:0
Голи: Зенелі, 2, 50, 76, Ррахмані, 61
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Перемогу косоварам приніс хет-трик півзахисника Арбера Зенелі. Ще один гол на рахунку захисника Аміра Ррахмані. Завдяки цій перемозі збірна Косово, набравши 14 очок, посіла перше місце в групі 3 Ліги націй і вийшла в дивізіон С. Азербайджан залишився на другому місці в групі.
Чорногорія – Румунія 0:1
Гол: Цукудян, 44
Збірна Чорногорії в очному поєдинку програла Румунії боротьбу за друге місце в групі C4.
Сербія – Латвія 4:1
Голи: Жулпа, 51 (авт.), Мітровіч, 58, Прійовіч, 71, Ляйїч, 74 – Петравічюс, 64
Сербія виграла групу C4, підвищилася в класі і тепер буде тримати в умі плей-оф з Шотландією, Фінляндією і Норвегією.
Шотландія – Ізраїль 3:2
Голи: Форрест 34, 43, 64 – Каял 9, Захаві 75
Збірна Шотландії обіграла команду Ізраїлю і гарантувала собі вихід в дивізіон В Ліги націй УЄФА.
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